Demanio e Ministero della Difesa firmano la convenzione per il recupero immobili militari di Torino

Prosegue l’impegno dell’Agenzia del Demanio e del Ministero della Difesa nell’attuazione del programma di razionalizzazione e riqualificazione di compendi militari sull’intero territorio nazionale. Il Direttore Generale della Direzione Generale dei Lavori della Difesa (GENIODIFE) Giancarlo Gambardella e Sebastiano Caizza, Direttore Regionale del Piemonte e della Valle D’Aosta, hanno firmato la convenzione per l’attuazione di una parte del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2017 per la rifunzionalizzazione e riqualificazione degli immobili militari presenti nel capoluogo piemontese.

In particolare, la convenzione disciplina le attività necessarie per spostare alcune funzioni militari, compreso il Museo dell’Artiglieria, dalla Caserma Amione alla Caserma Dabormida, nonché le opere necessarie a riqualificare l’intero compendio per le quali sarà l’Agenzia del Demanio a svolgere le funzioni di stazione appaltante e le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero della Difesa per oltre 18 milioni di euro.

Grazie all’intesa, l’Agenzia del Demanio valorizzerà la Caserma Amione con un’importante operazione di rigenerazione urbana che, attraverso il recupero e la valorizzazione di edifici pubblici, trasformerà un’area situata in una posizione strategica della città, da sistema chiuso e inaccessibile, a luogo di condivisione aperto al quartiere e dotato di servizi per la cittadinanza e spazi verdi. Un’operazione che permetterà anche l'accorpamento dei numerosi uffici attualmente dislocati in immobili in affitto, con un significativo risparmio per lo Stato.

Le attività sono state coordinate e implementate dalla Direzione Generale dei lavori del Segretariato Generale della Difesa/DNA, in particolare l’Ufficio Accordi di Programma, Convenzioni e Ricerca e dalla Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio. Un Tavolo Tecnico si occuperà della definizione e concretizzazione degli iter tecnici - amministrativi per l’attuazione dell’accordo.

Il progetto, frutto di un forte rapporto di collaborazione istituzionale, oltre a garantire la riqualificazione di alcune aree militari e la realizzazione di un nuovo polo per uffici pubblici, contribuirà a migliorare l’assetto del territorio e del tessuto urbano, fornendo risposte concrete alle esigenze delle comunità locali.