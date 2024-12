Ferie non godute: i docenti precari possono ottenere il risarcimento

Numerose sono già le sentenze ottenute dai legali di Giustizia Scuola, che hanno riconosciuto il diritto dei docenti con contratti di supplenza fino al 30 Giugno ad ottenere il pagamento per le ferie maturate e non fruite.

Quando si ha diritto alla monetizzazione delle ferie?

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, in conformità con l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, il docente a tempo determinato che non abbia richiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto a un’indennità sostitutiva.

L’unica circostanza che esclude tale eventualità è se il docente abbia deliberatamente deciso di non usufruire delle ferie a seguito di un esplicito invito del datore di lavoro, accompagnato dall’informativa riguardo il rischio di perdere tali giorni.

Fatta salva questa fattispecie, risulta pertanto illegittimo collocare d'ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico. Se il dirigente non ha invitato correttamente il docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e il docente non ha presentato una richiesta esplicita, quest'ultimo ha diritto a un’indennità sostitutiva.

Chi può aderire al ricorso?

Possono aderire al ricorso tutti i docenti, di ruolo e precari, che negli ultimi dieci anni (a decorrere dall’anno scolastico 2014/15) abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione scolastica statale e che non abbiano ricevuto un invito formale da parte del dirigente scolastico di dover fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche pena l’impossibilità di ottenerne la monetizzazione.

Alla luce di quanto esposto, il diritto al riconoscimento dell’indennità per le ferie maturate e non godute sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nelle pronunce dei Tribunali su scala nazionale. Gli insegnanti interessati a vedersi riconosciuta l’indennità spettante, possono affidarsi agli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio di Giustizia Scuola, professionisti con comprovata esperienza nel diritto scolastico, accedendo al seguente link: https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/