I vigneti eroici del Mombarone entrano nel Registro Nazionale del paesaggio rurale

Esprime grande soddisfazione il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: «L'iscrizione nel registro nazionale è un grande orgoglio e ringrazio il ministro Francesco Lollobrigida per raccolto l’istanza giunta dal territorio affinché fosse riconosciuto l'unicità di un paesaggio e della sua vocazione agricola e rurale come patrimonio collettivo. È il primo sito in Piemonte ad entrare in questo elenco e conferma l'attenzione verso il nostro ambiente e il nostro territorio. Mi fa particolarmente piacere che questo riconoscimento avvenga proprio quest'anno, nel quale festeggiamo il decennale di Langhe Monferrato e Roero patrimonio Unesco. Quella della tutela del nostro patrimonio naturale è una strada tracciata sulla quale vogliamo continuare a investire perché la qualità di una comunità si mostra anche nella sua capacità di custodire e valorizzare il territorio in cui abita. MI auguro che questo esempio sia di stimolo a nuove candidature che portino altri paesaggi rurali piemontesi a ottenere il riconoscimento che meritano».