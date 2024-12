Paura per una bimba di 8 anni che lunedì scorso, 9 dicembre, dopo essere stata dichiara pronta per tornare a casa dal Regina Margherita, si è ritrovata nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale dopo essere stata colpita da un armadietto che, a quanto pare, non era fissato bene al muro.

La piccola ora sta bene, ma risulta ancora ricoverata nel reparto.



L'accaduto è stato segnalato dai medici alla Procura per gli accertamenti e per chiarire eventuali responsabilità.