Trident Music annuncia che a seguito di un forte attacco influenzale con seguente perdita di voce, Baby Gang è costretto a rinviare il concerto previsto dopodomani, sabato 21 dicembre, all’Inalpi Arena di Torino.

L’agenzia organizzatrice del concerto si è attivata per trovare un’altra data disponibile che verrà comunicata nel più breve tempo possibile, dopodiché sarà possibile per il pubblico utilizzare i biglietti già acquistati per il prossimo appuntamento oppure chiederne il rimborso.