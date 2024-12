Forte interesse per Solaxy che raccoglie 3,3 milioni di dollari in poco tempo

La prima blockchain Layer-2 su Solana, Solaxy (SOLX), sta generando un forte interesse durante la sua prevendita. Sia investitori istituzionali che privati si sono uniti ai primi acquirenti, spingendo il totale della prevendita di SOLX oltre la soglia di 3 milioni di dollari in pochi giorni. Un risultato atteso dal momento che Solaxy aveva già superato i 350.000 dollari nel giro di sole 24 ore dal lancio della prevendita.

Solaxy propone un’idea innovativa: utilizzare l'architettura rollup per affrontare la crescente congestione della rete su Solana e offrire una maggiore capacità di elaborazione e scalabilità, anticipando l’imminente mania delle meme coin. Questo ambizioso progetto ha impressionato importanti influencer del settore crypto, con molti che lo definiscono la prossima criptovaluta con una crescita potenziale di 10 volte.

La congestione di Solana

Il principale exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, Coinbase, ha sollevato serie preoccupazioni riguardo all'ecosistema Solana.

La nota trader NFT Bangerz ha notato che l’exchange mostrava un tempo di attesa di 45 minuti per le transazioni su Solana. In risposta ai suoi reclami su X, il supporto di Coinbase ha affermato che il ritardo poteva essere dovuto alla manutenzione del wallet o a problemi con la blockchain. Anche gli agenti del servizio clienti in-app di Coinbase hanno comunicato privatamente che Solana è lenta, una differenza evidente rispetto al marketing pubblico della blockchain.

Questo non è però un caso isolato. Tra marzo e aprile di quest'anno, la blockchain di Solana ha registrato una congestione estremamente elevata, con un tasso di errore tra il 50% e l’80% e tempi medi di ping tra 20 e 40 secondi. Sebbene Solana abbia risolto il problema all’epoca, la tecnologia della blockchain potrebbe affrontare una congestione estrema durante il prossimo superciclo delle meme coin, portando a una migrazione di massa di app e utenti dall'ecosistema. In questo contesto, l'architettura rollup Layer-2 di Solaxy potrebbe rivelarsi una svolta nei prossimi mesi.

Solaxy: la prima Layer-2 per Solana

L'architettura rollup di Solaxy promette un’esperienza utente eccellente sia per gli investitori che per gli sviluppatori di app. Simile ai suoi equivalenti su Ethereum, questa blockchain Layer-2 raggrupperà le transazioni di Layer-1 di Solana in pacchetti, le elaborerà off-chain e le pubblicherà nuovamente su Layer-1 per la finalizzazione.

Tale approccio aumenta significativamente la capacità di elaborazione della rete, riduce il carico sul Layer-1 di Solana e potrebbe offrire transazioni estremamente veloci ed economiche su entrambe le catene.

Allo stesso tempo, gli sviluppatori di applicazioni possono beneficiare dell'architettura modulare di Solaxy, creare app personalizzate e offrire prestazioni ottimali. Questa nuova blockchain potrebbe svolgere un ruolo cruciale per garantire che Solana rimanga un punto di riferimento per le attività legate alle meme coin e agli NFT durante il superciclo degli asset digitali previsto per il 2025.

SOLX è un token dal potenziale 10x

La criptovaluta nativa di Solaxy, SOLX, promette eccellente scalabilità e transazioni economiche, beneficiando al contempo della liquidità e della sicurezza di Ethereum grazie alla sua natura multichain.

Ciò significa anche che il nuovo token potrebbe attrarre significativi investimenti sia da parte dei possessori di SOL sia di ETH, aumentando il suo potenziale a lungo termine. Di conseguenza, SOLX ha suscitato interesse sia tra i trader retail che tra gli investitori istituzionali. Ad esempio, gli investitori esperti sono colpiti dalla tokenomics orientata alla community, considerando che non vi è alcuna allocazione separata per il team di sviluppo o per una vendita privata. Allo stesso modo, la piattaforma di staking nativa di Solaxy ha attratto i trader retail, considerando che attualmente offre un tasso di ricompensa annuo di poco inferiore al 1200%.

Il 25% dell’offerta totale di SOLX è stato destinato allo staking e alle ricompense per la comunità. Una roadmap trasparente, numerosi audit di sicurezza e account social popolari indicano una forte possibilità di ritorni esplosivi per SOLX. Sul sito ufficiale è possibile acquistare il token con pochi clic, utilizzando una carta di credito o scambiando criptovalute. Il costo attuale di SOLX è di 0,001572$ ma aumenterà nel corso della prevendita ed è quindi importante posizionarsi ora che il prezzo è ancora basso.

