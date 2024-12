Rivoli, dopo una maratona di 7 ore approvato il bilancio previsionale 2025

Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di Rivoli, sono state approvate 9 mozioni presentate dal partito Fratelli d'Italia: "Grazie a noi più sicurezza nelle strade, più parcheggi accessibili a tutti, maggiore sicurezza e presidio del territorio con l'assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale ed infine abbattimento delle barriere architettoniche ".

Dopo una maratona di circa sette ore per la discussione del bilancio previsionale del 2025, 9 delle 52 mozioni di indirizzo presentate da Fratelli d'Italia, a seguito di una serrata trattativa tra i gruppi consigliari, sono state approvate dal Consiglio Comunale.

"Avevamo presentato ben 52 mozioni di indirizzo al bilancio. Tutte proposte serie, concrete e realizzabili per migliorare la città - spiegano i consiglieri di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Di queste 52 mozioni, una parte, 9, sono state infine accolte dalla maggioranza e votate all'unanimità dal Consiglio comunale."

"Un grande risultato - spiegano i consiglieri di Fratelli d'Italia - che è stato possibile conseguire con la tenacia e la serietà che abbiamo messo in campo."

"Siamo orgogliosi - hanno proseguito i consiglieri Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - del risultato conseguito. Anche con i limitati margini di manovra riconosciuti all'opposizione siamo riusciti a convincere la maggioranza dell'opportunità di accogliere alcuni nostri suggerimenti di cui beneficeranno tutti i rivolesi“.

Questo l'elenco delle mozioni di Fratelli d'Italia approvate dal Consiglio Comunale:

- Mozione n. 4, Realizzazione attraversamento pedonale semaforico Via Alpignano-Via Toti;

- Mozione n. 10, realizzazione parcheggio auto tra le vie Pavia, Ivrea ed Acqui;

- Mozione n. 11, digitalizzazione pratiche edilizie;

- Mozione n. 12, allargamento C.so Kenney con doppio senso di marcia all’altezza dell’incrocio con via Bruere;

- Mozione n. 13, ripristino legalità parcheggi privati ad uso pubblico;

- Mozione n. 14, ricognizione marciapiedi urbani per abbattimento barriere architettoniche;

- Mozione n. 22, studio fattibilità e preventivo installazione ascensore per favorire accesso ai disabili alla sala del Consiglio di Via Capra;

- Mozione n. 44, assunzione da due a cinque agenti di Polizia Locale.

"Abbiamo portato a casa importanti risultati sulla viabilità come l'allargamento di Corso Kennedy e la messa in sicurezza per i perdoni dell'incrocio via Alpignano - Via Toti" ha spiegato il consigliere Vincenzo Vozzo.

Il consigliere Valerio Calosso, capogruppo di Fratelli d’Italia ha potuto precisare che grazie alle mozioni approvate "Rivoli avrà più parcheggi in Via Pavia, Via Ivrea e Via Acqui e restituiremo alla città alcune aree di sosta private ad uso pubblico che alcuni privati tendono a voler gestire in Via esclusiva in spregio a quanto deliberato all'Ente. Inoltre partirà il censimento di tutte le barriere architettoniche presenti nei nostri marciapiedi”.

Infine il consigliere comunale Federico Depetris ha potuto rivendicare: "l'aumento della pianta organica della Polizia Locale che crescerà di almeno due unità. Un importante segnale per la sicurezza ed il presidio del nostro territorio. Inoltre, e la cosa mi fa molto piacere, verrà studiata la fattibilità e quindi il progetto per l'installazione di un ascensore per rendere accessibile la sala del Consiglio comunale ai disabili".

Le mozioni di Fratelli d’Italia sono state approvate da tutti i gruppi consigliari di maggioranza ed anche dal gruppo di minoranza della Lega rappresentato dalla consigliera Laura Adduce.