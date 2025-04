Pinerolo: Dopo 15 anni Giorgio Pittau lascia il Movimento 5 Stelle

Per le posizioni del M5S sulla guerra in Ucraina aveva già deciso di lasciare il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale il 22 febbraio 2023. Ora Giorgio Pittau lascia definitivamente il Movimento Cinque Stelle, chiudendo una parentesi lunga 15 anni.

Risale al settembre 2009 la sua prima partecipazione a una riunione. Da allora conta numerosi banchetti e partecipazioni a iniziative. Sino all’approdo nel 2016 in consiglio comunale. E la rielezione nel 2021.

Ma lo scoppio della guerra in Ucraina e le posizioni assunte dal leader Giuseppe Conte lo hanno portato a un bivio morale prima che politico: “Per come sono fatto io, se chi è sotto invasione mi chiede un aiuto, non posso voltarmi dall’altra parte - argomenta -. È un discorso etico, ma con ricadute politiche. Finché erano posizioni romane ho resistito. Ora che sono arrivate anche nel Pinerolese, ho sentito che era il momento di lasciare”.

Il riferimento è alle adesioni alla manifestazione odierna di oggi a Roma contro il ‘riarmo europeo’.

Pittau prima di fare la sua scelta si è consultato con il gruppo: “Anche se non ero tenuto, è stato un dovere morale chiedere loro se dovevo dimettermi totalmente dal Consiglio o potevo continuare a sostenere la maggioranza dal gruppo misto”.

Alla fine del mandato mancano due anni. Cosa farà Pittau politicamente? Troverà un’altra casa? “Al momento non trovo collocazioni che rispecchino il mio modo di vedere e penso che la mia esperienza politica attiva sia finita qui. Anche se non bisogna mai dire mai – risponde –. Forse l’unica causa a cui potrò dare qualcosa è quella del Movimento federalista europeo, ma sicuramente non con l’impegno degli anni passati”.