Uilp Piemonte, sotto l'albero arrivano due nuove sedi di caf e patronato: una è a Venaria

Venaria e San Damiano d’Asti si vestono a festa non solo per il Natale imminente, ma anche per un duplice evento di grande rilevanza per le comunità locale. UiI Pensionati Piemonte ha infatti previsto due nuove sedi nelle cittadine, segnando un momento importante per i pensionati e le famiglie del territorio.

E’ appena stata inaugurata da UilP Piemonte e AdaCon la nuova sede di San Damiano D’Asti, in via Roma, in pieno centro paese, in un bellissimo edificio antico con i soffitti a volta. Qui verranno offerti servizi di Caf e Patronato, inoltre al suo interno i cittadini potranno usufruire dei servizi di molte sigle sindacali Uil e dell’Uniat (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari).