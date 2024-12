Beinasco, in arrivo da Roma altri 150 mila euro per Polo dell’Infanzia di Borgaretto

Nel dicembre dello scorso anno c'era stata la posa della prima pietra, alla presenza di decine di bimbi delle scuole. Adesso per il nuovo Polo dell’Infanzia di Borgaretto è arrivata una bella novità da Roma, con ulteriori 150 mila euro per migliorare e integrare ulteriormente il progetto.

Cannati: "Una splendida notizia per Beinasco"

"Una splendida notizia per la nostra città", ha dichiarato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati. "È stato approvato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno collegato alla legge di bilancio 2025 che impegna il Governo a stanziare i fondi necessari per costruire spazi outdoor adatti al gioco e alla didattica esterna nella nuova scuola in fase di realizzazione in via Giambone".

Il primo cittadino ha poi voluto ringraziare i parlamentari della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, "rappresentanti in Parlamento del nostro territorio, che hanno saputo ascoltare le esigenze di Beinasco e lavorare per la nostra città".