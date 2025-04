Cerca di introdurre droga nel carcere di Torino: arrestata una parente di un detenuto. A casa c'erano una pistola e soldi in contanti

Una donna, parente di un detenuto del carcere, è stata arrestata presso la struttura della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Secondo quanto riferisce la segreteria regionale della Fns Cisl, infatti, gli agenti di Polizia giudiziaria hanno fermato la familiare all'interno della sala destinata ai colloqui tra gli esterni e le persone sottoposte a detenzione.



Si è scoperto, infatti, che la signora stava tendando di far entrare in carcere della sostanza stupefacente. "Il controllo è stato esteso, così come prevede la Legge, con una perquisizione presso il domicilio ove sono stati trovati sia dei contanti che una pistola - prosegue il sindacato -. I nostri complimenti si estendono a tutto il personale della Polizia penitenziaria che opera giornalmente all'interno delle carceri italiane con diligenza e abnegazione."