Aspettando la quinta edizione del festival ContemporaneA: gli incontri al Circolo dei Lettori

Aspettando la quinta edizione del festival ContemporaneA. Parole e storie di donne, che si terrà a Biella dal 27 al 29 settembre 2024, è in programma al Circolo dei lettori a Torino un’anteprima speciale, con sei incontri e tredici ospiti che si alterneranno nel corso del pomeriggio di sabato 6 aprile a partire dalle ore 15.

Voce in capitolo è il tema scelto per questa edizione: un modo per ribadire la necessità di dare maggiore spazio alla voce delle donne, prestando ascolto alle storie e alle parole delle protagoniste della letteratura e della società di ieri e di oggi, così com’è nello spirito di ContemporaneA fin dalla sua nascita.

ContemporaneA è un progetto di BI-BOx – APS a cura di Irene Finiguerra, Barbara Masoni, Stefania Biamonti, Laura Colmegna, Patrizia Bellardone e Mariangela Rossetto. L’evento di anteprima è realizzato in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori.

Si inizia con la presentazione dell’illustrazione che accompagnerà tutte le attività di questo 2024, in presenza della sua autrice Elisa Talentino, per continuare subito dopo con un’altra artista che ha trovato la sua voce nell’arte visiva, la fumettista Maria Laura Sanapo, insegnante alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze e alla Joe Kubert School of Graphic Arts, e che negli Stati Uniti ha illustrato tra gli altri Wonder Woman, Catwoman, Batwoman e Green Lantern. L’appuntamento successivo è dedicato a Elettra, la serie della casa editrice effequ in cui le figlie raccontano i padri. Le curatrici Olga Campofreda e Eloisa Morra, dialogano sulla finora poco esplorata narrazione del paterno insieme alle scrittrici Francesca Manfredi (Bestiario parentale), Francesca Scotti (Scintille) e Giusi Marchetta (Quella è la porta).

Non può mancare un incontro dedicato alle storie scritte a voce, come quelle contenute nel podcast di Storielibere a cura di Mapi Danna, Scatenate. Molti gli ostacoli che impediscono alle donne di vivere in piena libertà il proprio corpo, i propri sogni e talenti, il proprio futuro. Ma esistono anche donne, non eroiche, non perfette e non irraggiungibili, che sono state capaci di trasformare le proprie ferite da muri in orizzonti, in nuovi mondi possibili: su questi temi l’autrice si confronterà con Rossana De Michele, fondatrice di Storielibere.fm. A seguire Anna Toscano, fotografa, insegnante presso l’Università Ca’ Foscari, autrice e giornalista, presenta le straordinarie storie di Lisetta Carmi e Goliarda Sapienza a cent’anni dalla loro nascita. L’incontro si svilupperà a partire dai suoi libri Con amore e con amicizia e Il calendario non mi segue, entrambi editi da Electa nella collana Oilà, curata da Chiara Alessi, all’interno della quale si presentano le storie di protagoniste del Novecento. Figure femminili che, nel panorama creativo italiano e internazionale, la fotografia e la scrittura in questo caso, si sono distinte in rapporto a discipline e mestieri ritenuti da sempre appannaggio dell’universo maschile.

Chiude l’anteprima di ContemporaneA 2024 la sociolinguista Vera Gheno, curatrice della postfazione Mai troppo femminista del libro Fuori le palle di Victoire Tuaillon, che insieme a Irene Manganini e Carlotta De Sanctis dell’Associazione VANVERA, presenta Il cuore scoperto, versione italiana del podcast Le Coeur sur la table della giornalista francese Victoire Tuaillon: un’inchiesta giornalistica e una riflessione collettiva sull’amore romantico e su come reinventarlo.

Per info: www.contemporanea-festival.com