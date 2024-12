Nasce ‘Valpe IN Door’ open space affacciato sui boschi per eventi e feste private

Centoventi metri quadri di open space circondati dalla natura, immersi in un’atmosfera magica che solo gli spazi liberi riescono a ricreare. A Villar Pellice nasce ‘Valpe IN Door’ nuova location invernale per eventi e feste private. Si tratta dell’evoluzione di ‘Valpe Door’ il centro multi servizi per gli amanti della montagna che, in località Cross, ha rivitalizzato gli impianti sportivi. A gestirlo ci sono Barbora Vesela e suo marito Alberto Volpe con radici in Val Pellice ma con trent’anni di esperienza nell’organizzazione di eventi in giro per il mondo. Dal 2016 vivono a Villar Pellice, dove crescono la loro figlia Cecilia.

“Sappiamo cosa vuol dire organizzare eventi con servizi catering, intrattenimento musicale ed allestimenti ma anche cosa comporta pianificare una festa divertente e sicura per i bambini, con soluzioni a partire da 50 euro. Ora vogliamo mettere a disposizione queste competenze alla comunità della Valle e a chi arriva da fuori attratto dalla storia e dalla natura ancora intatta di questi territori” spiega Vesela.

La coppia mette a disposizione quindi l’ampio open space affacciato sui boschi di ‘Valpe IN Door’ per feste private, compleanni ed eventi aziendali. “Non solo, possiamo fornire assistenza per tutte le fasi organizzative di un evento tradizionale ma anche di qualcosa di più originale. Per capirci... se vuoi ospitare il concerto del tuo cantante preferito e mangiare sushi preparato sul momento da un sushiman giapponese, noi faremo in modo di accontentarti” affermano marito e moglie.

Ciò su cui possono contare è una competenza decennale nell’organizzazione di eventi e contatti solidi con una rete di professionisti del settore, ma al tempo stesso su una conoscenza profonda del territorio in cui hanno scelto di vivere e lavorare. Volpe infatti ha promosso strutture alberghiere in Brasile e in altri Paesi in giro per il mondo, ed eventi in discoteca, mentre Vesela – modella professionista – è stata anche influencer e ha completato il percorso formativo per diventare guida escursionistica. “In due abbiamo lavorato in quattro i continenti, ma crediamo in questo posto, nella bellezza che la Val Pellice sa offrire, e abbiamo deciso di mettere a disposizione un spazio storico ma riqualificato per i momenti importanti dei residenti in zona ma anche per chi arriva da fuori e vuole avventurarsi in un nuovo territorio” concludono.

Per informazioni clicca qui, scrivi a albertovolpe@hotmail.it, oppure telefona al numero 331 4409221.