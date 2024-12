A Borgaro Torinese, Eliza G sul palco del Teatro Atlantic per il suo spettacolo Lo Spiegone

Sabato 4 gennaio alle ore 21al Teatro Atlantic di Borgaro Torinese Eliza G salirà sul palco per il suo spettacolo Lo Spiegone. Nato per gioco sui social di Eliza G (al secolo Elisa Gaiotto) con lo scopo di creare contenuti interessanti e divertenti per i suoi numerosi ed affezionati followers, “Lo Spiegone” è diventato una rubrica seguitissima a livello nazionale trasformandosi prima in un podcast video in continua crescita e ora in uno spettacolo teatrale.

Per narrare la storia della musica internazionale e degli artisti che hanno fatto la

storia, tra aneddoti divertenti e fatti curiosi.



On-stage non solo racconti, ma sotto i riflettori le eccellenti doti canore di Eliza G che,

accompagnata da una band live, reinterpreta e rivisita le canzoni più amate della storia.

Un format adatto a tutta la famiglia, agli appassionati di musica e non, per trascorrere due ore in allegra compagnia. Sullo show Eliza G dichiara: “Il fatto che la mia rubrica, dopo l’appuntamento settimanale del giovedì, stia per arrivare ufficialmente sul palco dei teatri in tutta Italia mi rende enormemente felice! Soprattutto perché penso che la bella musica e la cultura non passino mai di moda e che ci sia bisogno, oggi più che mai, di arte e sostanza musicale. Lo spettacolo sarà un viaggio divertente, riflessivo - a tratti anche toccante - tra varie decadi musicali e generi per tutti i gusti. Sarò accompagnata da una band d’eccezione capitanata dal maestro Nicola Sciarpa al piano, con Francesco Bendinelli al basso, Federico Gaspari alla chitarra e Tancredi Lo Cigno alla batteria. Alla regia invece, Claudio Insegno con il quale è stato veramente fantastico scrivere lo spettacolo. Ci siamo divertiti tanto e sono certa che anche il pubblico sorriderà insieme a noi. Non vedo l’ora di salire sul palco per la prima di Torino. Sarà sicuramente una grandissima emozione!”.

Alla regia Claudio Insegno, amatissimo dal pubblico torinese, uno dei registi più

poliedrici del panorama teatrale italiano, capace di spaziare dal mondo musical (“Hairspray”,

“Jersey Boys”, “La Famiglia Addams”, “Sweeney Todd”) alla commedia (“Un marito per due”, “Rumori fuori scena”, “Il Vizietto”) fino al mondo family (“Peppa Pig e la Caccia al Tesoro”). Su “Lo Spiegone Live” Insegno dichiara: “Lo Spiegone è un viaggio teatrale che mescola musica, comicità e riflessione, portando il pubblico a riscoprire l’anima delle canzoni che hanno segnato il nostro immaginario. Eliza G, protagonista ironica e appassionata, guida gli spettatori in un mondo in cui la musica è sotto attacco, raccontando con vivacità e leggerezza le storie, i significati e le emozioni che rendono uniche le note.