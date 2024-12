Lucio Corsi dal palco del Festival di Sanremo, al Teatro Concordia di Venaria Reale

Lucio Corsi annuncia oggi il Club Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile.



E oggi 24 dicembre pubblicherà la live session del brano inedito “Nel cuore della notte”.

L’artista parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025), in gara per la prima volta, con il brano “Volevo essere un duro”.

“Ad aprile ripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino.” dichiara Lucio “Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga”. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro.”

Il Club Tour 2025 sarà l’occasione per riabbracciare Lucio Corsi nella dimensione live, a lui cara. La tournée farà tappa il 15 aprile 2025 al Teatro Concordia di Venaria Reale.

“Nel cuore della notte” è un inedito piano e voce che arriva a riscaldare la Vigilia di Natale. La live session del brano sarà disponibile da domani, 24 dicembre, a partire dalle ore 23 sul canale YouTube di Lucio, che ne anticipa intanto il testo di seguito.