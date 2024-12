Mentre Bitcoin si assesta, queste 4 crypto potrebbero distinguersi con una crescita esplosiva

Mentre Bitcoin sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle la resistenza a 100.000 dollari, l'attenzione nel mercato delle criptovalute si sta spostando sulle altcoin, che sembrano pronte per una prossima stagione parabolica al rialzo. Gli analisti hanno individuato Solana, Ripple, Cardano e una meme coin che merita particolare attenzione insieme a loro, ovvero Wall Street Pepe ($WEPE).

Questi token potrebbero raggiungere nuovi e sorprendenti massimi storici nei prossimi mesi, quando il mercato delle criptovalute raggiungerà il suo apice. Investire in questi token ora potrebbe essere considerata una decisione corretta nei prossimi mesi, dato che queste altcoin potrebbero scalare la classifica delle criptovalute per raggiungere un'adozione di massa entro il 2025.

Solana ($SOL) si riprende e raggiunge nuovi massimi

Solana ha ormai una capitalizzazione che si avvicina ai 100 miliardi di dollari, attestandosi al quinto posto tra le crypto più importanti. Quest’anno è aumentata del 90%, ed è considerato il concorrente diretto di Ethereum, perché elabora transazioni più velocemente e a costi inferiori.

Solana si sta consolidando appena sotto il suo recente massimo storico di 264 dollari, emergendo come una delle poche altcoin ereditate dai cicli precedenti a stabilire un nuovo record nel 2024. Durante il recente calo di Bitcoin, Solana è scesa per testare il supporto a 200 dollari, ma da allora ha recuperato con successo, guadagnando un 5,3% questo mese e attestandosi attualmente a circa 190 dollari.

Il calo recente è prevedibile, poiché molti degli investitori che avevano acquistato Solana durante la corsa al rialzo del 2021 hanno approfittato per vendere, raggiungendo il loro punto di pareggio. Tuttavia, questa pressione di vendita è stata ormai assorbita e Solana sembra pronta a riprendere quota, con Cathie Wood che ne vede un enorme potenziale di crescita.

Ripple ($XRP): l’effetto Gensler spinge il rally

Ripple ha avuto una crescita sostenuta passando da 0,50 a 3 dollari dopo le recenti elezioni presidenziali americane; ha inoltre incrementato del 139% la sua capitalizzazione di mercato nell'ultimo mese, guadagnando slancio dalle recenti previsioni positive nella causa contro la SEC.

Ripple ($XRP) è anche diventata virale su TikTok, con migliaia di video che hanno attirato un'ondata di nuovi investitori verso questa popolare blockchain di pagamento.

Recentemente, Ripple ha lanciato la sua stablecoin $RLUSD in grandi volumi, consolidando ulteriormente la sua posizione come blockchain istituzionale per il trasferimento di asset ancorati al dollaro. Con la notizia delle dimissioni di Gary Gensler, molti esperti prevedono che la causa in corso tra Ripple e la SEC potrebbe concludersi l’anno prossimo. In questo scenario, alcuni analisti ipotizzano che Ripple potrebbe raggiungere i 5 dollari.

Cardano (ADA): un caposaldo nel mondo cripto

Con una capitalizzazione di mercato di 36 miliardi di dollari, Cardano si posiziona al nono posto tra le principali criptovalute. Progettata per competere con Ethereum nel campo degli smart contract, questa blockchain si distingue per la sua affidabilità consolidata nel corso di un decennio. Cardano vanta una comunità di sviluppatori fedeli, che continua a sostenere il suo progresso e l'implementazione di nuove funzionalità.

Attualmente il prezzo di Cardano si aggira poco sotto 1 dollaro, ma gli analisti vedono margini di crescita significativi, con la possibilità di tornare a quota 3 dollari, raggiunta l'ultima volta tre anni fa. Inoltre, l'eventuale approvazione di un ETF negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un'importante spinta per ADA, attirando nuovi investitori e incrementandone l'adozione.

Nel panorama delle criptovalute, Cardano offre una combinazione unica di stabilità e prospettive di crescita, insieme a progetti come Solana, focalizzata su transazioni rapide e a basso costo, e XRP, che si prepara a superare le sue sfide normative.

Wall Street Pepe: la nuova cripto da $30 milioni

Wall Street Pepe ($WEPE) sta registrando una performance davvero straordinaria nella sua attuale prevendita. In meno di tre settimane, infatti, ha già raccolto più di 35,5 milioni di dollari, affermandosi come uno dei migliori progetti di meme coin dell'anno.

Wall Street Pepe rappresenta un progetto audace nel mercato, perché sta preparando un piano per unire intorno a sé un “esercito” di piccoli trader, chiamato “Wepe Army”, con l'obiettivo di competere con le balene crypto sul loro terreno.

L'esercito di WEPE è cresciuto in modo esponenziale in pochissimi giorni, come dimostra il tasso di finanziamento giornaliero che si attesta intorno a circa 2,3 milioni di dollari.

Con il suo prezzo di prevendita attuale, pari a 0,0003655 dollari, $WEPE è una delle migliori opportunità del momento.

Questo è probabilmente il prezzo più basso che si potrà vedere per questo token, soprattutto quando sarà quotato su un exchange importante, cosa secondo alcuni molto probabile, visto il grande volume di capitali che sta attirando quotidianamente.

