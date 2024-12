Quest’estate le montagne della Val Pellice hanno ‘fruttato’ meno ma permetteranno di realizzare un nuovo parcheggio

Calano ancora, rispetto allo scorso anno, gli incassi da eco pass, che dal 2020, si paga nei giorni di maggior affluenza per salire nella Comba Carbonieri e per parcheggiare oltre il centro di Villanova, nel Comune di Bobbio Pellice. La misura era stata introdotta per regolamentare il traffico in due dei luoghi più turistici della Val Pellice. “L’eco pass per parcheggiare oltre Villanova ha fruttato 7.242 euro mentre quello per la Comba 7.107” dettaglia il sindaco di Bobbio Pellice Mauro Vignola.

Sono stati quindi 2.414 i mezzi motorizzati che hanno pagato lasciapassare nella prima località e 2.369 nella seconda, mentre lo scorso anno erano stati, rispettivamente, 3.398 e 3.407. “La situazione quest’anno si è assestata sul numero di turisti che si registravano prima della pandemia” commenta Vignola.

Ammontano invece a 1.091 i mezzi che sono saliti alla Conca del Pra lungo la pista agro silvo pastorale che viene aperta alla circolazione nei mesi estivi per chi paga un ticket in trattoria Villanova. Anche qui si è registrato quindi un calo nell’afflusso di turisti che lo scorso anno aveva raggiunto i 1.340 mezzi. Dal ticket il Comune ha incassato 10.910 euro.

Aggiungendo a questi numeri gli introiti del parcheggio a strisce blu di Villanova – 11.000 euro circa – si arriva all’importo che l’Amministrazione comunale avrà a disposizione per migliorare l’accessibilità e la viabilità nelle località più turistiche. Si tratta di oltre 36.000 euro che il Comune ha già deciso come impiegare: “Riasfalteremo il parcheggio a strisce blu di Villanova e poi vogliamo realizzare un nuovo parcheggio per decongestionare il traffico nella Comba Carbonieri – annuncia Vignola –. Sarà probabilmente subito dopo il ponte che attraversa il torrente Pellice e da lì si potrà proseguire a piedi lungo un sentiero che porta alla zona dei tumpi, le pozze d’acqua affollate d’estate”.