Carlo Pistarino in concerto all'Osteria Rabezzana

Carlo Pistarino, uno dei protagonisti dello storico Drive In presenta venerdì 3 gennaio in Osteria Rabezzana con Giorgio Boccaccio il suo ultimo libro “Un selfie bello da morire” (Edizioni De Ferrari, 2024).

Con la prefazione di Giorgio Panariello, l’opera ruota intorno al viaggio dentro la mente di uno psicopatico, nelle sue ossessioni, nelle sue paure. Una mente malata che cerca di giustificare gli orrori trovando motivazioni suggerite dai demoni che si sono impadroniti della sua vita. Ambientato in una Torino misteriosa quanto esoterica, il romanzo porterà il lettore nelle sue piazze, nei locali e nelle manifestazioni. Il lettore vivrà la caccia spietata di un Commissario tenace verso questo turpe assassino e la vita di tutte le persone coinvolte a vario titolo in questa discesa nel male assoluto. Il bene e il male sono nell’animo di tutti, sta a noi scegliere.

Carlo Pistarino nasce a Genova nel 1950. Attore, cabarettista e autore televisivo ha recitato nei film di Carlo Vanzina e Leonardo Pieraccioni. Per il teatro ha lavorato con Alessandro Benvenuti, Andrea Brambilla, Giampiero Solari. Dal 1982 in televisione ha partecipato a numerose produzioni per Canale5, Italia1, Rete4 e per la RAI come: Drive In, Bellezze al bagno, Il gioco dei 9, Emilio, La sai l’ultima, Striscia la notizia, Quelli che il calcio.

L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata.



Per info: www.osteriarabezzana.it