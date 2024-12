Daniele Guerini sul paco delle Officine Ferroviarie per presentare tre brani inediti

Il cantautore Daniele Guerini torna sul palco con una serata speciale dedicata alla sua musica e al suo pubblico. Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 22 Daniele si esibirà dal vivo sul palco delle Officine Ferroviarie di Torino, in corso Sommeiller 12, per presentare tre nuovi brani inediti: "Ricominciare", "Strade senza fine" e "Ballando sotto la pioggia".



Un viaggio musicale tra rock e ballad



- "Ricominciare": un brano rock dal sound potente, che richiama le influenze americane e inglesi. Il testo racconta la forza di rialzarsi dopo un periodo di difficoltà, aggrappandosi a ciò che più conta: per Daniele, la musica e l'affetto del pubblico;

- "Strade senza fine": una riflessione rock sul destino e i misteriosi intrecci della vita. Un invito a spingersi oltre i propri limiti per continuare a sognare e scoprire nuovi orizzonti;

- "Ballando sotto la pioggia": una ballad dal sapore estivo, che cattura la magia di un incontro sulla spiaggia. Un momento senza tempo, dove l'amore prevale e ogni negatività svanisce.



I tre brani, che saranno presto disponibili sulle principali piattaforme digitali, segnano un nuovo importante capitolo del percorso artistico di Daniele Guerini. In particolare, "Ricominciare" sarà il primo brano a uscire edito dell'etichetta Engine Records di Milano.



Un concerto che celebra il passato e guarda al futuro



Il concerto del 24 gennaio rappresenta una tappa fondamentale per Daniele, che nel 2024 ha celebrato il successo dell'album "Il senso delle scelte". I nuovi inediti proseguono il filone musicale di brani come "Anima Nera" (2017) e "L'amore annulla ogni addio" (2019), che hanno riscosso un grande successo con migliaia di visualizzazioni su YouTube e numerosi passaggi in radio e TV locali.