L'influenza degli influencer

Ho già avuto modo di scrivere a lungo su questo argomento, ma non basta mai. E’ necessario ancora una volta sottolineare come l’attenzione sulla popolarità digitale nel campo della medicina estetica, supera e maschera la vera competenza dello specialista. Il fenomeno è particolarmente preoccupante in questo settore medico, dove la scelta del professionista non dovrebbe mai essere guidata dal numero di follower su Instagram o su Tik Tok.

Ne sono testimoni le numerose denunce fatte attraverso i mezzi di comunicazione di pazienti, perlopiù giovani, che si affidano a queste celebrità digitali medico estetiche, per poi ritrovarsi rovinate fino al caso emblematico della ragazza di 22 anni, morta per un intervento di rinoplastica neanche iniziato, lo scorso novembre 2024.

Questo ci porta a considerare il rischio massimo in cui si incorre affidandosi ad un medico estetico (la rinoplastica è comunque competenza della chirurgia plastica) scelto più per la sua visibilità digitale che per la sua competenza professionale. Dietro questa apparenza di influencer possono celarsi gravi lacune nella formazione o una mancanza di esperienza clinica. Molti di questi medici “da copertina” investono in marketing con offerte allettanti, pacchetti scontati e promesse di risultati miracolosi in tempi rapidissimi.

Questo tipo di comunicazione non solo banalizza la medicina estetica e anche la chirurgia plastica, ma può indurre i pazienti, soprattutto quelli giovani, a sottovalutare i rischi associati ai trattamenti. La medicina è una scienza e non un prodotto commerciale. Promettere risultati “perfetti” è un segnale di allarme perché, come in tutte le branche della salute, non esiste una garanzia assoluta.

In questo articolo cerchiamo di comunicare una serie di linee guida su come riconoscere un vero professionista, facendo un focus sulle certificazioni. Dobbiamo verificare “in primis” che il medico estetico sia iscritto all’albo professionale dei medici e abbia una formazione adeguata e continua.

L’altro aspetto cruciale è il luogo in cui vengono eseguiti i trattamenti. Nel caso della ragazza di cui sopra, il centro di chirurgia e medicina estetica era un ambulatorio con autorizzazioni molto limitate e poco attrezzato per le emergenze. Una clinica seria rispetta standard di igiene e sicurezza elevati, utilizza strumenti e materiali approvati dalle autorità sanitarie e offre una totale assistenza per preparare il paziente prima con consensi informati dettagliati e colloqui informativi approfonditi, e dopo per controllare il paziente attentamente nel post operatorio.

Sappiamo che in questo ultimo decennio i casi di complicazione dovuti a trattamenti estetici eseguiti da personale non qualificato sono aumentati esponenzialmente. Un trattamento medico estetico mal riuscito non ha solo conseguenze fisiche, ma anche psicologiche, compromettendo l’autostima e il benessere emotivo del paziente. Come ci si può proteggere? Possiamo iniziare ricercando informazioni approfondite sul medico e sulla clinica. Leggete le recensioni ma valutate anche l’affidabilità delle stesse. Un medico serio vi offrirà sempre un consulto preliminare per discutere delle vostre esigenze, spiegare i limiti e i rischi e proporre un piano di trattamento personalizzato. Non seguite le tendenze solo perché sono popolari sui social. Quando siete davanti ad un medico estetico, questo deve valutare il trattamento in base alle vostre caratteristiche individuali e non alimentare false illusioni

In conclusione ricordate che la medicina estetica non dovrebbe mai essere banalizzata e dobbiamo essere consapevoli che ciò che vediamo sui social media non sempre riflette la realtà.

Scegliere un medico estetico solo per la sua notorietà sui social è un rischio vero e proprio perché mette in gioco la vostra salute, il vostro benessere psicologico e la vostra autostima.

Tenete a mente che i medici veri e preparati in qualunque settore non hanno bisogno di far promesse mirabolanti o di contare milioni di follower per dimostrare la loro validità. Informatevi sempre e ciò che conta è la professionalità degli specialisti, la capacità di ascolto e l’attenzione che dedicano ad ogni paziente, trattandovi con rispetto e trasparenza.

Scrivici a media@morenews.it indicando nell’oggetto “I Corsivi di Virginia” oppure seguici sulla Rubrica “I Corsivi di Virginia” su www.torinoggi.it, saremo felici di aprire un contatto diretto con te.