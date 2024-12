Il movimento di Bitcoin è irrilevante e il 2025 sarà il vero banco di prova

A causa della mancanza di movimento di Bitcoin negli ultimi giorni, i trader rialzisti e ribassisti hanno poche opportunità su cui lavorare. Il prezzo della criptovaluta è rimasto per lo più invariato, suggerendo che non vi sia un grande volume di scambi o una forte convinzione di mercato. Data l’attività limitata, sembra che nessuna delle due parti del mercato abbia abbastanza forza per muovere significativamente il prezzo, lasciando la criptovaluta in uno stato di incertezza.

Dall'analisi dei recenti movimenti del prezzo di Bitcoin, è evidente che la criptovaluta fatichi a guadagnare nuovo slancio. L'assenza di un significativo breakout o ritracciamento evidenzia il disinteresse dei trader, probabilmente riluttanti a prendere posizione prima della fine dell’anno. In passato, si è verificata solitamente una minore attività di trading in tutti i mercati finanziari, incluse le criptovalute, negli ultimi giorni di dicembre e nei primi giorni di gennaio.

Ciò si traduce in minori fluttuazioni di prezzo per Bitcoin e in una situazione di stallo per i trader. Questa stagnazione è ulteriormente aggravata dall'assenza di volume, un fattore chiave per il movimento dei prezzi. La probabilità che il Bitcoin superi importanti livelli di resistenza o testi nuovi livelli di supporto è bassa in assenza di un volume significativo di scambi. Questo periodo di calma potrebbe durare fino a quando non interverranno fattori esterni, forse legati a cambiamenti nel sentimento di mercato o eventi macroeconomici legati all’anno venturo.

Man mano che il mercato esce dalla stagione delle festività, i trader dovrebbero aspettarsi un aumento dell’attività. È improbabile che l’attuale mancanza di volatilità continui, ma non è ancora chiaro se Bitcoin salirà o scenderà in futuro. Fino ad allora, i movimenti della criptovaluta saranno irrilevanti; cambiamenti significativi di prezzo sono previsti solo dopo un rimbalzo dell’attività di mercato.

XRP rimane stabile

Con XRP che continua a mantenersi sopra il livello di supporto cruciale della media mobile esponenziale (EMA) a 26 giorni, il mercato sta mostrando un'inattesa resilienza. Questo livello, che funge da barriera contro una possibile pressione al ribasso, è cruciale per le prestazioni di prezzo di XRP. Sebbene i recenti movimenti dell'asset indichino stabilità, XRP sta entrando in una fase critica che richiede un attento monitoraggio.

Al momento, il supporto della EMA a 26 giorni è essenziale per impedire a XRP di entrare in una tendenza ribassista. Nonostante l’imprevedibilità generale nel mercato delle criptovalute, questa stabilità dimostra che i partecipanti al mercato trovano ancora valore nell’asset. Tuttavia, la mancanza di un forte slancio rialzista solleva preoccupazioni, poiché indica che gli investitori sono riluttanti ad alzare il prezzo.

Se la EMA a 50 giorni raggiungerà il livello di prezzo attuale nelle prossime settimane, potrebbe fornire una base solida per una possibile inversione. Questa convergenza migliorerebbe la posizione di XRP offrendo il supporto tecnico necessario per una tendenza al rialzo a lungo termine. Tuttavia, XRP rimane vulnerabile poiché una forte pressione di vendita potrebbe spingere il prezzo verso il basso fino a quando questo allineamento non avrà luogo.

In questo periodo, trader e investitori dovrebbero agire con cautela. Per questo oltre a Bitcoin e XRP vale la pena prendere in considerazione anche altri asset di investimento, senza allontanarsi troppo dal mondo delle criptovalute ci sono infatti progetti di meme coin che, all’alba del nuovo anno, stanno guadagnando sempre maggior trazione, come per esempio Solaxy (SOLX).

Layer-2 per Solana: Solaxy

Le piattaforme Layer-2 risultano sempre più popolari perché riescono a offrire delle soluzioni di scalabilità molto importanti. Generalmente, infatti, le Layer-1 sono ormai obsolete e non riescono a stare al passo con il numero di transazioni che avvengono sulla blockchain. L’effetto risultante è che i costi di commissione (gas fee) aumentano, la velocità diminuisce e naturalmente crescono anche le transazioni fallite, un problema che ha investito la blockchain Solana proprio nell’ultimo anno, anche a seguito del lancio di Pump.fun, il generatore di meme coin che ha spinto verso l’alto il numero di utenti attivi sulla chain.

Per superare questo scoglio, il team di sviluppo di Solaxy ha creato la prima soluzione Layer-2 per Solana, resa possibile dal token $SOLX, attualmente in prevendita. Solaxy offre personalizzazione ed efficienza, andando a risolvere proprio le problematiche che Solana ha affrontato nel corso del 2024, preparandosi quindi a rilanciare la blockchain nel 2025.

Ma come fa Solaxy a risolvere le problematiche presentatesi su Solana? Tutto è reso possibile tramite la gestione dei processi off-chain, riducendo il carico della Layer-1. I processi sono accorpati in pacchetti, gestiti off-chain e poi direzionati sulla Layer-1 tramite l’innovativa architettura rollup.

SOLX può quindi rivoluzionare l’esperienza utente Solana, migliorandola sotto ogni aspetto. Non è un caso, infatti, se il progetto ha già raccolto oltre 7 milioni di dollari in finanziamenti, con il token $SPLX che viene venduto in questo momento a 0,001584 dollari. Un successo notevole che gli investitori stanno monitorando da vicino e hanno già iniziato a premiare con i propri capitali.

