Vantaggi del noleggio a lungo termine per le aziende rispetto all'acquisto di veicoli aziendali

La scelta tra noleggio a lungo termine o acquisto diretto potrebbe risultare complessa. In realtà, negli ultimi anni la prima opzione è risultata essere quella più apprezzata da parte delle imprese, a prescindere dalla loro dimensione o settore. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi che il noleggio a lungo termine offre, con focus sui benefici fiscali e riduzione dei costi.

Il noleggio a lungo termine come riduce i costi aziendali?

In una realtà dinamica e ben organizzata, scegliere dei veicoli moderni e rappresentativi è fondamentale. Per le aziende che desiderano una flotta di veicoli moderna e funzionale, il noleggio a lungo termine di un'Audi può essere una scelta vantaggiosa, permettendo di rinnovare i veicoli senza i costi di un acquisto diretto.

Tra i plus è importante evidenziare che questa casa motoristica è nota per la sua affidabilità, la sua storia, le performance di eccellenza con la capacità di coniugare linee eleganti e materiali di altissimo livello a elementi sportivi. Le vetture del brand sono tra le più apprezzate da chi fa molti chilometri ogni anno.

A questo si aggiunge uno dei principali vantaggi di questa soluzione, ovvero la possibilità di eliminare il pesante investimento iniziale. Un aspetto da non sottovalutare per gli imprenditori che preferiscono preservare una certa liquidità e destinarla ad altre aree strategiche. Noleggiare un’automobile significa che il capitale non viene immobilizzato in beni che si svalutano rapidamente.

Non solo, infatti i costi mensili sono predefiniti e includono vari servizi scelti durante la stipula del contratto. Un modo in più per gestire le finanze prevedendo le uscite senza alcuna sorpresa. La rata mensile è pensata per coprire l’uso del veicolo, le spese di manutenzione, l’assicurazione e le tasse di proprietà.

Il noleggio a lungo termine è altresì una soluzione che consente di evitare il rischio economico della svalutazione delle vetture. Se si opta per l’acquisto, questo potrebbe gravare interamente sull’impresa, mentre con un noleggio si potrà decidere se continuare con dei nuovi modelli a disposizione o cessare la collaborazione.

Un approccio che riduce i rischi finanziari e permette di mantenere una flotta sempre moderna ed efficiente.

Quali vantaggi operativi offre nella gestione della flotta aziendale?

Molti imprenditori si chiedono quali siano i vantaggi in termini operativi, nel momento in cui decidono di prendere in considerazione questa opzione. Prima di tutto, c’è una semplificazione significativa nella gestione dei veicoli aziendali.

Come accennato, i contratti includono una serie di servizi compresi nel canone, che eliminano la maggior parte delle complessità associate alla proprietà diretta dei veicoli. Un esempio pratico? Non ci si dovrà preoccupare dei costi aggiuntivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria (salvo esclusioni come potrebbe venire evidenziato nel contratto sottoscritto)e le scadenze dell’assicurazione sono gestite direttamente. In questo modo l’ufficio preposto sarà maggiormente organizzato e l’azienda stessa potrà avere una protezione completa per i collaboratori e la flotta.

Quali sono i benefici fiscali del noleggio a lungo termine per le aziende?

La soluzione del noleggio a lungo termine offre una serie di benefici fiscali interessanti. I costi legati a questo tipo di opzione possono essere dedotti fiscalmente, sia per quanto riguarda il canone mensile e sia per le spese accessorie incluse all’interno del contratto.

Le percentuali di deducibilità variano in base all'uso del veicolo, distinguendosi tra uso esclusivamente aziendale o promiscuo (ad esempio, mezzi utilizzati anche dai dipendenti per scopi personali). Per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA, anche in questo caso, la percentuale di detrazione dipende dalla modalità d’uso delle auto. Per le aziende, questa rappresenta un’opportunità concreta di risparmio rispetto all’acquisto diretto, in cui l’IVA viene di solito recuperata solo in parte.