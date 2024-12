Il Movimento Magus incanta Torino con “Angeli e Demoni”: un viaggio tra luce e ombra guidato da Claudia Ottone

Con il suo stile unico e potente, Claudia ha trasformato questa esposizione in un’esperienza artistica e spirituale, unendo il suo talento pittorico a un’intensa ricerca esoterica e simbolica. Angeli e Demoni non è stata solo una mostra d’arte, ma un vero e proprio viaggio nell’anima, dove ogni opera ha raccontato la complessità della dualità che ci abita.

Claudia Ottone e il Movimento Magus: oltre l’arte

Claudia Ottone, fondatrice del Movimento Magus e pittrice di fama internazionale, ha dato vita a una corrente artistica che va oltre il semplice piacere estetico. Il suo obiettivo è creare opere che parlino direttamente all’anima, connettendo il visibile all’invisibile. “Il Movimento Magus nasce dall’idea che l’arte non sia solo contemplazione, ma trasformazione,” ha spiegato Claudia durante una delle interviste rilasciate durante la mostra.

“Con Angeli e Demoni ho voluto portare il pubblico a riflettere sul dialogo continuo tra luce e ombra, tra bene e male. Non si tratta di opposti inconciliabili, ma di forze complementari che, insieme, ci rendono ciò che siamo.”

La mostra, in soli tre giorni, ha trasformato Torino in un epicentro di energia creativa e spirituale. Le opere di Claudia Ottone, realizzate in canalizzazione medianica, hanno attirato appassionati d’arte, studiosi di esoterismo e curiosi da tutta Italia.

Ogni dipinto raccontava una storia, un messaggio o una vibrazione, spingendo i visitatori a interagire con l’opera in modo personale. “Non si trattava solo di guardare un quadro, ma di sentire la sua energia,” ha commentato un visitatore. “Ogni opera sembrava parlare direttamente a me.”

Angeli e Demoni: un tema universale

Durante la mostra, Claudia Ottone ha spiegato il significato profondo del tema scelto: Angeli e Demoni rappresenta la dualità intrinseca dell’essere umano, ma anche la possibilità di trascenderla. “Gli angeli e i demoni non sono entità esterne,” ha detto. “Sono simboli delle nostre forze interiori, delle sfide che affrontiamo e delle possibilità di crescita. Il vero potere del mago – e qui parlo del Magus dentro ognuno di noi – è trovare l’equilibrio e trasformare l’ombra in luce.”

Il Movimento Magus: un’arte che trasforma

Il Movimento Magus, sotto la guida di Claudia Ottone, si distingue per l’approccio innovativo e olistico all’arte. Le opere non sono semplici dipinti, ma strumenti di introspezione, guarigione e trasformazione. “Ogni pennellata ha un’intenzione precisa, ogni simbolo è carico di significato,” ha spiegato Claudia. “Chi osserva un’opera del Movimento Magus non si limita a guardarla: la vive.”

Un futuro luminoso per il Movimento Magus

Dopo il successo di Torino, Claudia Ottone e il Movimento Magus sono pronti a portare il loro messaggio in altre città, con nuove mostre e progetti in cantiere. “Questo è solo l’inizio di un viaggio che voglio condividere con quante più persone possibile,” ha dichiarato Claudia. “Il mondo ha bisogno di arte che non sia solo bella, ma che risvegli, guidi e trasformi.”

La mostra Angeli e Demoni è stata una chiara dimostrazione che l’arte, quando è autentica e potente, può toccare corde profonde e lasciare un segno indelebile. Il Movimento Magus e Claudia Ottone hanno dimostrato di essere una forza creativa capace di ispirare e unire, e il loro cammino promette di essere ancora lungo e luminoso.

Tra i vari artisti presenti, abbiamo intervistato Mara Rubino, Monica De Fazio, Chiara Cippone, Alessia Tedesco e Stefania Corini.

L’intervista a Mara Rubino