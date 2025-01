Lutto per la politica torinese: è morta Maria Grazia Sestero. Lo Russo: "Parte importante della nostra storia"

Lutto per il mondo della politica torinese. E' infatti morta Maria Grazia Sestero, a lungo protagonista dell'amministrazione all'ombra della Mole. E' stata assessore alla Viabilità e ai Trasporti dal 2001 al 2011 durante la giunta comunale guidata da Sergio Chiamparino, mentre in tempi più recenti è stata presidente dell'Anpi Torino.

Era nata a Chiusa San Michele nel 1942 e aveva 82 anni.



Laureata il lettere, ha insegnato in diversi licei ed è stata anche preside di un liceo scientifico di Torino. Iscritta dal 1974 al Pci, è stata eletta più volte consigliera comunale, a partire dal 1978. Nel 1980 è stata assessore all'Istruzione alla Provincia di Torino, mentre diventa consigliera regionale - sempre con il Pci - alle elezioni del 1985.

Per lei, anche un passaggio a Roma: è deputata di Rifondazione Comunista nel 1992, ma non viene rieletta due anni dopo.

“Con la scomparsa di Maria Grazia Sestero ci lascia una parte importante della storia politica di Torino, sempre a disposizione della comunità. Ho avuto il privilegio di lavorare con lei, ci mancheranno molto la sua intelligenza e la sua ironia. Condoglianze sentite ai suoi cari”, dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.



E Marco Grimaldi (AVS) ha aggiunto: "Sei stata una preside democratica, una militante comunista; consigliera, assessora e deputata con forti radici nella Costituzione. Anche per questo eri una grande donna, erede della storia partigiana. Da Presidente dell’Anpi, hai interpretato al meglio la storia civile torinese. Le sue lotte, le battaglie che l’hanno attraversata. Attenta anche quando non convinta: ricordo quando mi convocasti da Preside mentre occupavamo l’Einstein, per trattare i termini del conflitto. O quando, anni dopo, mentre ero consigliere comunale mi chiamasti in veste di assessora, per chiedermi cosa volevamo fare di “questa mozione sui tempi e orari della città”. La frase mi fa ancora sorridere. “Ma se attiviamo i bus nottturni poi ci andate o continuate a dire che il traffico uccide?”. Sei e rimarrai sempre nei nostri cuori e nelle nostre battaglie".



Commosso il ricordo di Nino Boeti, attuale presidente di Anpi Torino: "Nel nostro ultimo incontro a casa sua, durante la malattia, abbiamo parlato di politica, dell'attuale Governo cosi lontano da noi e dai nostri ideali, dell'Anpi, del 25 Aprile prossimo e dell'Ottantesimo, delle iniziative che stiamo portando avanti. Abbiamo anche riso e scherzato nonostante la malattia che lei ha affrontato con il solito coraggio. Avevi ancora sogni e progetti da portare avanti. Ciao Maria Grazia, cercheremo di farlo, per quanto ci sarà possibile, nel tuo nome. Fai buon viaggio".