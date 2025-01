Tutto pronto per l'apertura dello Storico Carnevale di Ivrea

La mattina dell’Epifania segna l'apertura ufficiale del periodo carnevalesco per la città di Ivrea. Le tanto attese note di Pifferi e Tamburi risveglieranno gli animi, riaccendendo la passione e animando le strade della città. E così avrà inizio la tradizione che ogni anno si rinnova.

Come da tradizione, la giornata inaugurale sarà ricca di eventi a partire dal primo mattino. Si comincerà con la marcia di apertura del Carnevale che attraverserà le vie del centro cittadino, accompagnata dai primi assaggi di fagioli e dalla proclamazione del Generale 2025, Ulisse Falchieri, che riceverà la sciabola e la feluca dal Generale 2024 a mezzogiorno in Piazza di Città. Nel pomeriggio il Podestà e il suo corteo, vestiti con abiti medievali, rivivranno la grandezza di Eporedia, concludendo la giornata in Duomo con la cerimonia dei Ceri, alla presenza di Monsignor Vescovo.

Il Carnevale entra così nel vivo con una serie di eventi che animeranno i giorni successivi. Le principali date da segnare in agenda sono: domenica 16 e 23 febbraio, con le celebri Alzate degli Abbà e la presentazione dei Carri da Getto (la mattina del 23); giovedì 27 febbraio, con la calzata del Berretto Frigio in Piazza di Città; sabato 1° marzo, alle ore 21, con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio; e infine, i giorni clou, 2, 3 e 4 marzo 2025, con la famosa Battaglia delle Arance, il Corteo Storico e tanti altri momenti imperdibili.

Programma della giornata di apertura