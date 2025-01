Meteo, la Befana non porta solo il carbone: arrivano anche le prime perturbazioni sul Torinese

Weekend dell'Epifania con perturbazioni in vista, su Torino e provincia. Le correnti in quota oscilleranno tra nordovest e sudovest. Questa situazione porta a cambi di temperatura repentini con passaggi freddi e perturbati piuttosto veloci, e condizioni meteorologiche molto variabili.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domani, sabato 4 gennaio, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con possibili nebbie stanotte e domani mattina in pianura. Da domani pomeriggio precipitazioni deboli o localmente moderate sui rilievi di confine nordoccidentali, con neve a quote estremamente variabili causa infiltrazioni di aria più calda alle medie quote, che potranno generare episodi di pioggia gelata.

Temperature massime in pianura ancora generalmente oltre i 10 °C oggi. In serata calo netto per l'arrivo di aria più fredda dal Nord Europa che renderà rigida la giornata già dal mattino di oggi in montagna. Domani mattina quindi minime diffusamente sotto lo 0 (fino a -2/-3 °C) , con gelate e brinate estese. Le massime difficilmente andranno oltre i 5/6°C Venti pressochè calmi o deboli variabili in pianura, in intensificazione sui rilievi alpini occidentali dalla serata di domani.

Domenica 5 e sabato 6 gennaio cielo molto nuvoloso domenica, con deboli precipitazioni sui settori orientali del Piemonte. Lunedì cielo coperto ovunque per il transito di una perturbazione, che porterà precipitazioni di un certo rilievo sui settori alpini settentrionali e Alpi marittime, a partire dalla sera. In pianura piogge deboli e irregolari. Tuttavia la quota neve sarà piuttosto alta, almeno oltre i 1200/1300 metri.

Temperature minime in aumento domenica mattina con basso rischio di gelate, mentre le massime rimarranno stazionarie e piuttosto basse. Lunedì temperature in ulteriore lievissimo aumento sulle pianure. Venti assenti o deboli variabili su pianure, moderati o localmente forti da sudovest su Alpi.

Da martedì 7 gennaio ancora piogge diffuse nella notte di martedì, in spostamento verso est ed esaurimento nella mattinata. Ritorno a condizioni più stabili soprattutto in pianura poiché le correnti in quota si orienteranno per lo più da ovest, con annuvolamenti quasi continui e precipitazioni diffuse sulle Alpi di confine.