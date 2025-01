Mercato di Campagna Amica di Alpignano, Coldiretti e Comune rinnovano l’accordo

Coldiretti Torino, attraverso l’associazione Agrimercato, e il Comune di Alpignano hanno rinnovato l’accordo per lo svolgimento del mercato dei produttori di Campagna Amica di piazza 8 Marzo. Il mercato è garantito per altri 4 anni, fino al dicembre 2028.

Il mercato contadino si tiene tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19 e offre tutti i generi alimentari che fanno parte della comune spesa settimanale, tranne il pesce. I banchi sono gestiti dalle aziende agricole che, in questo modo, portano i propri prodotti in vendita diretta senza conferire a grossisti e grande distribuzione.

«Da oltre 10 anni – osserva l’assessore al commercio e agricoltura di Alpignano Davide Montagono – il mercato di Campagna Amica completa l’offerta commerciale della nostra città come spazio dedicato esclusivamente alla filiera corta. I cittadini apprezzano molto questo mercato che mette in relazione i consumatori e i produttori locali».

«Il 40% del territorio comunale di Alpignano è interessato dalle produzioni agricole – ricorda il sindaco Steven Giuseppe Palmieri – L’agricoltura è quindi una parte fondamentale della nostra economia e della nostra vita sociale. La presenza di questo mercato aiuta i nostri cittadini a ad avvicinarsi al rapporto con le aziende agricole e alla cultura del chilometro zero».

Per Campagna Amica Torino anche il mercato di Alpignano ha un’importanza strategica. «Insieme agli altri mercati di Campagna Amica della Zona Ovest – sottolinea il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - quello di Alpignano ci permette di intercettare quei consumatori che non vogliono dipendere soltanto dalla grande distribuzione per le proprie scelte alimentari. In questo territorio esiste una forte sensibilità verso i temi dell’accesso al cibo naturale per tutti i cittadini e il mercato dei nostri produttori è il luogo ideale non solo per fare la spesa di prodotti di alta qualità ma anche per comprendere meglio le tecniche di coltivazione, allevamento e trasformazione ascoltando chi produce. Possiamo dire che il mercato di Campagna Amica è anche un luogo dove viene soddisfatto il bisogno di consapevolezza alimentare».