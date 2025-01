Stellantis, un 2024 nero per Torino. Crollo del 70% della produzione

E anche se il 91% delle auto sono state 500 bev, il loro effetto propulsivo si è esaurito rispetto agli anni precedenti. Anzi, il dato non fa che evidenziare per contrasto le difficoltà di Maserati. Le auto del Tridente sono scese a 2250 unità. Il calo, qui, è addirittura del 74%. A Torino complessivamente si è fatto di peggio solo nel 2019, con poco più di 19mila pezzi. Un calo peggiore, ma a volumi minori, si registra solo a Modena.

Un 2024 nero , nerissimo. Se l’ auto soffre e Stellantis ne è l’esempio più chiaro, Mirafiori rappresenta lo specchio che riflette l’immagine più inquietante. Nell’arco di 12 mesi sono stati meno di 26mila gli esemplari usciti dallo stabilimento torinese, quasi il 70% in meno rispetto all’anno precedente, quando si era sfiorata quota 86mila.

Difficoltà diffusa

“ Per assurdo, è stato ancora più rapido accumulare i numeri visto che molti stabilimenti sono rimasti fermi a fine anno - dice Ferdinando Uliano , segretario generale nazionale della Fim CISL - E su scala nazionale ci si è fermati sotto i 500mila veicoli. Sia le auto che i commerciali sono rimasti sotto le previsioni. Tutti gli stabilimenti sono in negativo ”.

“ Per Mirafiori la flessione in un solo anno è davvero pesante - prosegue - considerando che alcuni modelli Maserati non si faranno più nel 2025. Siamo molto preoccupati , soprattutto per Maserati : anche davanti al Mimit non c’è stata risposta. È il buio totale. Siamo anche molto prudenti sulle previsioni di centomila 500 ibride: ne abbiamo viste di tutti i colori ”.

Forte il ricorso agli ammortizzatori sociali, nonostante un’organizzazione su un solo turno, coinvolgendo circa il 40% dei mille lavoratori sulla linea Bev. Cassa per tutto l’anno anche per 1200 di Maserati. A Mirafiori il 2024 è stato poi scandito da una chiusura totale della linea per oltre la metà delle giornate produttive.

Manifestazione europea il 5 febbraio

“Nel 2025 non ci aspettiamo cambiamenti significativi in termini di volumi - aggiunge Uliano - considerando che la 500 ibrida arriverà a novembre. L’aumento sarà sul 2026, ma per saturare gli impianti ed eliminare la cassa integrazione serve di più. Anche in attesa delle risposte del mercato”.

In agenda, intanto, il 5 febbraio ci sarà una manifestazione a livello europeo. A Bruxelles. “La sostenibilità sociale non può esistere, senza un ruolo forte dell’Europa. E il singolo Stato da solo non può farcela”.

