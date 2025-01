Pragelato piange lo storico meccanico Adriano Priotti

È scomparso ieri pomeriggio Adriano Priotti, una figura iconica per l’Alta Val Chisone e per il mondo dello sport a motori. Classe 1947, era il meccanico storico di Pragelato, ex rallysta e appassionato di trial, Priotti era il gestore della pista su ghiaccio Ice Pragelato, che lo ricorda con un messaggio di cordoglio sulla sua pagina Facebook e sul suo sito Internet.

Da alcuni definito il ‘Re del ghiaccio’, proprio per la passione e la competenza con cui si occupava di questa pista, anche in questi anni in cui l’assenza di neve metteva a dura prova.

A giugno era entrato in Consiglio comunale, con la maggioranza del sindaco Massimo Marchisio, e a luglio era stato anche premiato in occasione della prima edizione del campionato italiano di trial proprio per il suo impegno di organizzatore e volontario in manifestazioni sportive.