Sicurezza per i bambini all’uscita delle scuole, sì all’installazione di un nuovo dosso

La sicurezza non è mai troppa, lo sanno bene i residenti di corso Sicilia che a seguito di una serie di richieste otterranno molto presto l’installazione di un nuovo dosso (il terzo nel tratto tra da corso Monterotondo alla rotonda di viale Dogali). La conferma arriva direttamente dalla Circoscrizione 8.

Attenzione al territorio

La posa dovrebbe essere rapida, recentemente è stata emessa l’ordinanza per realizzare una cunetta all’altezza di via Aquileia. “Per quella zona - spiegano il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi -, stiamo ragionando su una visione più d’insieme. L’obiettivo è avviare un’azione congiunta per venire incontro il più possibile alle esigenze che i cittadini ci hanno evidenziato”. L’anno scorso alcuni cittadini del quartiere Pilonetto, attraverso una petizione (oltre mille le firme raccolte), avevano chiesto l’istituzione di una strada scolastica e di una pista ciclabile.

Sicurezza per le scuole

Sul corso, inoltre, sono presenti diverse scuole di ordine e grado (dalla scuola secondaria Matteotti al nido Le Coccinelle). L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di residenti, commercianti e genitori degli studenti delle scuole situate in un raggio di 500 metri dal corso. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei bambini, esposti quotidianamente ai rischi legati al traffico automobilistico.

Secondo i promotori, la presenza delle auto lungo il corso mette in pericolo i bambini e chi li accompagna, soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole, quando la zona si trasforma in un incrocio tra studenti a piedi e veicoli di genitori e nonni.