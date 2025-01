Come comprare Solaxy durante la fase di presale

Solaxy si presenta come una soluzione innovativa per la blockchain di Solana, sfruttando la popolarità di questa rete per fornire migliori prestazioni e scalabilità.

La presale del progetto sta riscuotendo un notevole successo, attirando sia i trader di Solana, sia gli appassionati di meme coin. Infatti, il progetto unisce l’umorismo tipico delle meme coin, con funzioni utili per alleggerire il traffico su Solana.

Al momento, la presale ha raccolto 8 milioni di dollari, con il token SOLX venduto a 0,001588 dollari.

Dato che si tratta di una raccolta fondi, il valore del token aumenterà progressivamente, fino al listing su exchange centralizzati e decentralizzati.

Questo per dare l’occasione ai trader di comprare il SOLX al suo valore più basso e cercare di ottenere guadagni da una sua possibile crescita post-lancio.

I trader interessati, possono seguire questa guida per comprare il token SOLX, divisa in pochi semplici passaggi.

Scaricare un wallet compatibile con la presale di Solaxy

Per partecipare alla presale, è necessario un wallet digitale compatibile. Tra le opzioni supportate dal sito ufficiale di Solaxy troviamo Wallet Connect, Metamask, Coinbase Wallet e Base Wallet, disponibili per il download gratuito sui rispettivi siti ufficiali.

Alcuni di questi wallet si possono installare come estensione del desktop, mentre altri come Best Wallet sono disponibili solo come app per dispositivi mobili.

Ogni wallet ha il suo processo di configurazione iniziale che solitamente richiede l’inserimento di dati personali per la registrazione.

Ottenere ETH, USDT o BNB su un exchange

Una volta ottenuto un wallet, occorrerà fornirlo delle criptovalute necessarie per l’acquisto del SOLX in presale. Sul sito ufficiale, le criptovalute utilizzabili per l’acquisto sono ETH, USDT e BNB. In alternativa si potrà effettuare l’acquisto con carta di credito.

Per acquistare le criptovalute bisogna registrarsi su un exchange, scegliendo tra piattaforme centralizzate come Binance e Coinbase, oppure su exchange decentralizzati (DEX) come Uniswap.

I nuovi utenti devono registrarsi sull’exchange scelto, fornendo dati personali e collegando il proprio wallet. In seguito sarà possibile comprare le criptovalute desiderate tramite vari metodi di pagamento.

Nota: Binance Smart Chain offre commissioni più basse rispetto ad Ethereum, tuttavia utilizzare BNB per l'acquisto di SOLX non consente di fare staking del token SOLX.

Procedere con l’acquisto del token SOLX

Accedendo al sito ufficiale della presale di Solaxy, si potrà collegare il wallet digitale al portale selezionando l’opzione “Collega Wallet”.

Dopo aver stabilito la connessione, sarà sufficiente specificare l’importo da scambiare per i token SOLX.

Il sistema calcolerà automaticamente la quantità di SOLX che si riceverà.

Confermando l’operazione, l’acquisto sarà completato.

È possibile utilizzare anche BNB, selezionando l’opzione corrispondente.

Riscattare i token e fare staking

I token SOLX acquistati saranno disponibili solo al termine della presale, quando verrà attivata l’opzione di claim.

Per riscattare i token, sarà necessario ricollegare il wallet al sito ufficiale e trasferire i SOLX al proprio wallet.

Durante il periodo di attesa, è possibile acquistare ulteriori token o partecipare allo staking sulla blockchain di Ethereum.

Lo staking consente di ottenere ricompense passive, con una distribuzione di 4.377,4 token per blocco ETH su un periodo di tre anni, garantendo un rendimento basato sull’APY.

Cos’è Solaxy?

Solaxy è una soluzione Layer-2 progettata per ottimizzare il traffico su Solana e migliorare la scalabilità della blockchain.

Solana, pur essendo una delle blockchain più veloci e innovative, presenta alcune criticità che emergono soprattutto in condizioni di traffico elevato.

Durante i picchi di attività, la rete può soffrire di congestione, con conseguenti colli di bottiglia che ne limitano le prestazioni e, in alcuni casi, causano interruzioni del servizio.

Questi problemi si collegano ai limiti di scalabilità, poiché la rete fatica a soddisfare le esigenze di un ecosistema in costante crescita.

Inoltre, il sovraccarico può portare a un’elevata incidenza di transazioni fallite, un ostacolo sia per gli utenti, che sperimentano ritardi e mancate conferme, sia per gli sviluppatori, che si trovano ad affrontare una rete meno affidabile per le proprie applicazioni.

Per risolvere questi problemi Solaxy introduce un approccio innovativo per ottimizzare le prestazioni della blockchain di Solana, sfruttando processi off-chain.

Questo sistema consente di spostare le transazioni su una soluzione Layer-2, riducendo il carico di dati sulla Layer-1 e garantendo operazioni più rapide e fluide.

Un elemento chiave di questa architettura è il raggruppamento delle transazioni, che permette di combinare più operazioni in un unico batch.

Questa tecnica migliora la scalabilità, mantenendo bassi i costi e aumentando significativamente il throughput.

Nonostante l'elaborazione off-chain, Solaxy assicura la massima sicurezza finalizzando le transazioni raggruppate direttamente sulla mainnet di Solana, ereditandone la solidità e l’affidabilità.

