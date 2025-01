Nuova segnaletica per il parcheggio (provvisorio) della Regione: “Così evitiamo la sosta selvaggia” [FOTO]

Nizza Millefonti si risveglia con una novità in più: la nuova segnaletica che indica il parcheggio di superficie, provvisorio, del grattacielo della Regione Piemonte. Circa 400 posti auto, sorvegliati in orario di apertura e comodamente collegati al palazzo da un percorso pedonale, che ora potranno essere utilizzati più facilmente dai dipendenti e - novità - dai visitatori. Almeno fino a quando non aprirà del tutto il sottopasso del Lingotto e, a seguire, il parcheggio sotterraneo della Regione da 1200 posti, la cui data fissata sul calendario è settembre 2025.

La segnaletica

Nei pressi di via Nizza si trovano molti cartelli che invitano gli automobilisti a svoltare a destra in via Passo Buole dove è presente il posteggio. “Sicuramente un buon risultato - così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi -, tenendo presente che di recente abbiamo anche aumentato il numero dei posti a spina in corso Caduti sul Lavoro”. Fattore che potrebbe garantire finalmente respiro ai residenti del quartiere, sempre alla ricerca di un parcheggio (specie al mattino). “Non è una novità, infatti, che la zona sia diventata il nuovo punto d’interscambio di chi vuole prendere la metro - replica la consigliera della Lega della 8, Claudia Amadeo, presentatrice del documento -. Da settimane, se non da mesi, Nizza Millefonti è preda del parcheggio selvaggio, perché in molti vogliono evitare piazza Bengasi”.

Sicurezza

Con il ritorno del mercato, oggi sede in via Onorato Vigliani, e i cantieri del parcheggio sotterraneo, piazza Bengasi conterà 300 posti auto in più. Che andranno a pagamento dal 2027. Ma la preoccupazione dei più è rivolta al tema sicurezza: attorno al capolinea della metro e nel tratto finale di via Nizza gli spacciatori imperversano ormai da tempo. E a nulla sono servite, per ora, le raccolte firme e le proteste dei cittadini che lo scorso autunno hanno avuto - in Circoscrizione 8 - un faccia a faccia con l’assessore Marco Porcedda.