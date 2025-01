Borgo Vittoria ostaggio dei lanciatori di petardi: dopo gli incendi ai bidoni, danni alla centralina e due ore al buio

Ancora segnalazioni di petardi lanciati all'interno di cassonetti in via Breglio e in altre zone di Borgo Vittoria. Dopo quanto accaduto nella notte del 4 gennaio, con video pubblicati sui social che mostravano gruppi di ragazzi, probabilmente minorenni, intenti a lanciare botti o a dare fuoco a cestini dell'immondizia, i fatti si sono ripetuti anche nella serata dopo.



Sempre in via Breglio un incendio, secondo quanto riportato da residenti al consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, che ieri aveva raccolto la testimonianza di quanto accaduto, un nuovo incendio avrebbe provocato un blackout di oltre due ore in tutte le zone limitrofe, probabilmente dovuti a un danno alla centralina elettrica.



Il giorno prima era stato segnalato un atto vandalico rivolto a un cesto vicino a un cantiere con un'impalcatura, che, se non fermato, avrebbe potuto generare ingenti danni.



"Tutto indecente”, è il commento sconsolato di chi vive nel quartiere nell'ultimo giorno ostaggio dei botti lanciati da giovanissimi.