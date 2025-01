Cade dal balcone durante l'Erasmus in Messico: grave studentessa del Politecnico

Cade dal balcone durante l'Erasmus in Messico, studentessa della provincia di Avellino in gravi condizioni: Anastasia Sarro, 23 anni, è originaria di Montemiletto, in provincia di Avellino, ed è una brillante studentessa del Politecnico di Torino.

Laureata alla triennale, proprio con l'università torinese è tra gli studenti che stanno seguendo uno speciale programma formativo all'estero. Secondo quanto si apprende, per cause accidentali domenica la giovane sarebbe precipitata dal secondo piano della struttura di Città del Messico in cui è ospitata all'estero ed avrebbe riportato diverse ferite e fratture.

Le sue condizioni sono ritenute gravi ma stazionarie dai medici messicani e, dopo un delicato intervento chirurgico, la prognosi resta riservata. I genitori della ragazza sono partiti da Montemiletto per raggiungerla in Messico.