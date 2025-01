Nichelino, spuntano cartelli contro i padroni incivili degli amici a quattro zampe

Sui muri di alcune case di via Gozzano, a Nichelino, negli ultimi giorni sono comparsi messaggi e avvisi dal contenuto molto esplicito, che tirano in ballo i padroni incivili degli amici a quattro zampe.

I cartelli esposti in via Gozzano

"Per motivi di igiene si prega di non far urinare i cani sul muro di casa": per qualcuno, evidentemente, il limite di sopportazione è stato superato. Non viene tirato in ballo l'animale, ma il riferimento è al proprietario, anche se probabilmente il riferimento è più generale ed esteso.

L'invito ad utilizzare le aree cani

L'invito è quello di utilizzare le aree cani per far divertire e sfogare l'amico a quattro zampe, utilizzando quei momenti anche per risolvere il problema dei bisognini. Perché non ne abbiano a pagare le conseguenze il decoro pubblico e la pulizia della città.