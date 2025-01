La Scuola di musica intercomunale premia fratelli e sorelle che condividono la passione per la musica

Sono stati premiati per l’assiduità nello studio della musica e perché condividono con fratelli e sorelle una passione che può diventare costosa. Durante uno dei concerti di Natale della Scuola di musica intercomunale operativa a Luserna San Giovanni, Perosa Argentina e Pinerolo, sono state assegnate le borse di studio a cui hanno contribuito le donazioni di chi ha partecipato alla sottoscrizione a premi iniziata nella primavera del 2024. “In tutto abbiamo raccolto 1.100 euro, suddivisi tra sette ragazzi appartenenti a tre diverse famiglie di Pinerolo e Luserna San Giovanni” spiega Beppe Maggi, direttore della Scuola. Hanno vinto la borsa di studio Gabriel Moricca (14 anni) studente di violino con il docente Luca Pinardi, Marco Giuseppe Moricca (16 anni) che studia pianoforte con la docente Eva Carazzolo, Serena Isufi (16 anni) allieva dell’insegnante di violino Elisa Golisano e Vanessa Isufi (17 anni) che segue le lezioni di pianoforte di Carazzolo, coro pop di Paolo Mosele e solfeggio di Patrizia Massel. Tra le premiate la famiglia più numerosa è quella dei Bonnet, in cui Andrea (20 anni) e Martina (18 anni) studiano canto con la docente Anna Scolaro, chitarra con Andrea Autiero e solfeggio con Massel, mentre la loro sorella Cristina (15 anni) segue le lezioni di pianoforte di Massel.

“Ci auguriamo di ripetere l’iniziativa e stiamo già lavorando per una nuova raccolta fondi in modo da permettere a ragazzi e bambini che appartengono a famiglie numerose di non rinunciare alle lezioni di musica” annuncia Maggi.