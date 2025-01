Unione Montana val di Susa: il futuro passa anche dalla ciclovia Francigena e da un frantoio di valle

L’Unione Montana Valle Susa ha approvato all’unanimità il bilancio e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, uno strumento fondamentale per pianificare le strategie e gli interventi del prossimo triennio. Grazie a questo documento, diventano operativi diversi progetti già annunciati, che coinvolgono ambiti strategici come la Green Community, la Strategia Urbana d’Area (SUA) e il progetto transfrontaliero AMICI (Alcotra). Sotto il cappello della Green Community, saranno realizzati interventi significativi per il territorio. Tra questi, l’installazione di nuovi impianti a cippato per promuovere una gestione energetica sostenibile, la creazione di un frantoio di valle per valorizzare le produzioni locali e alcuni importanti progetti per affrontare la carenza idrica in alcune borgate. Saranno inoltre effettuati interventi di manutenzione straordinaria sulla ciclovia Francigena della Val di Susa e verranno realizzate infrastrutture a servizio del percorso, come tavoli e bacheche. Nell’ambito della Strategia Urbana d’Area (SUA) verrà realizzato un nuovo tratto di ciclovia che collegherà Bussoleno a Susa, con un investimento pari a €1.907.172. Parallelamente, grazie ai fondi del progetto AMICI (Alcotra), sarà costruito un ulteriore tratto della Francigena nel comune di Novalesa, fino al confine con Venaus, per un valore di €325.000. È stato inoltre confermato l’avvio sperimentale di un programma di manutenzione e gestione della ciclovia, che servirà da parametro per la futura manutenzione ordinaria e garantirà la sostenibilità dell’infrastruttura una volta completata. Il DUP include anche interventi finanziati dai fondi ATO, destinati alla messa in sicurezza di strade montane, corsi d’acqua e altre opere essenziali per la tutela del territorio, per un totale di € 2.306.554 previsti nel 2025. Novità importanti riguardano il Sistema Bibliotecario Valsusa, che con l’inaugurazione della biblioteca dell’ITIS Ferrari di Susa a dicembre 2024 raggiunge quota 28 biblioteche associate. Per il 2025 sono confermate l’assegnazione del progetto Gaming e la partecipazione al Salone del Libro di Torino, consolidando il ruolo delle biblioteche come centri culturali dinamici a servizio dei cittadini. Infine, il DUP prevede importanti interventi per i servizi educativi. A settembre 2025 verranno inaugurati una nuova sezione del nido di Avigliana e un nuovo asilo nido a Bussoleno, entrambi gestiti dall’Unione Montana, a conferma dell’impegno verso le famiglie e l’infanzia. “L’approvazione del DUP rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo della nostra Valle,” ha dichiarato il Presidente Pacifico Banchieri. “Gli interventi previsti abbracciano ambiti strategici come la sostenibilità ambientale, la mobilità, la cultura e i servizi educativi, rafforzando le basi per un futuro più inclusivo e sostenibile per tutta la comunità.

L’Assessore al Bilancio, Ombretta Bertolo, ha aggiunto: “Questo documento è la dimostrazione concreta dell’impegno dell’Unione Montana nel portare avanti progetti ambiziosi e al tempo stesso realistici. La conferma dei fondi da parte degli enti coinvolti è un segnale di fiducia e di riconoscimento della validità del nostro lavoro".