Réseau Entreprendre Piemonte, il 2024 si è chiuso con numeri in crescita: 138 persone e imprese accompagnate al decollo

E' un 2024 di grande fermento, quello che manda in archivio Réseau Entreprendre Piemonte. L'Associazione di Imprenditori chiude un anno molto positivo con 138 persone e imprese accolte, orientate e accompagnate gratuitamente attraverso 7100 ore di volontariato.

Accompagnamento gratuito delle start up

L'importante impatto di Réseau Entreprendre Piemonte è dimostrato soprattutto dai dati ottenuti grazie al suo core business, costituito dall'accompagnamento gratuito. Le startup attualmente incluse nel percorso sono infatti 24: di queste, 14 hanno già ottenuto l'approvazione del Comitato di Convalida e iniziato il ciclo successivo di mentoring (della durata di almeno 2 anni) individuale e collettivo con gli imprenditori-volontari associati per lo sviluppo reale del business plan; a loro si aggiungono altre 10 idee imprenditoriali impegnate nel programma di professionalizzazione, fase preliminare (della durata compresa tra i 2 e i 5 mesi) in cui i proponenti in attesa di convalida affrontano lo studio del progetto, il suo completamento e il supporto alla redazione del business plan grazie all’affiancamento di imprenditori e professionisti.

Le startup già convalidate e attualmente in fase di accompagnamento sono le seguenti:

NovaStark (Referente Mattia Arimondo) - Dispositivi elettronici per monitorare lo stato di umidità e altri parametri delle cantine;

Vortex (Lorenzo Picco) - Produzione e vendita di creme biologiche;

Mercato Itinerante (Andrea Scalogna) – Delivery di prodotti freschi provenienti dal mercato di Porta Palazzo

Vivaio Ventures (Guido Aldera) - Lancio, sviluppo e gestione di brand in ambito moda in collaborazione con influencers;

Restworld (Lorenzo D'Angelo) - Punto di incontro per chi lavora o è alla ricerca di un lavoro nella ristorazione;

The Italian Trotter (Elena Pasero) - Servizi turistici personalizzati in ambito food & wine nelle Langhe;

Felfil (Alessandro Severino) - Produzione di macchine per il riciclo ed estrusione di filamento per stampanti 3D;

Hypermec (Lorenzo Grosso) - Produzione di macchine per il movimento terra da cantiere in carpenteria metallica;

Agribpf – La Balocchina (Edoardo Ferla) – Produzione di riso;

Itaca (Maria Carmela Marcoli) - Attività di sostegno e coinvolgimento rivolte a persone con disabilità psichiche;

Koodit (Pietro Perona) - Digital strategy, sviluppo web e e-commerce, performance di marketing;

Fair Enough (Roberto Tortia) - Capi d'abbigliamento provenienti da filiera sostenibile e ad impatto sociale;

Plastiz (Luca Beruto) – Trasformazione di rifiuti in un nuovo materiale capace di unire design e significato;

Wepooil (Massimo Bracco) – Spremitura a freddo.

I progetti territoriali

Ad accrescere ulteriormente il valore generato da Réseau Entreprendre Piemonte hanno contribuito in modo fondamentale anche i suoi progetti territoriali come Collective Projects 2023/2024, call for application rivolta ad enti no profit, aziende e startup sviluppata in collaborazione con il campus di Torino di ESCP Business School e con l’impulso e sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’obiettivo è quello di avvicinare enti del terzo settore, startup e PMI a un progetto di open innovation volto a contaminare, tra loro, i differenti sistemi di appartenenza: l'ultima edizione ha coinvolto 45 progetti su un totale di 60 candidature ricevute, con 14 realtà inserite nel percorso di capacity building.

Numeri importanti anche per Agribusiness Innovation Lab, percorso di accelerazione ed accompagnamento gratuito rivolto a startup operanti in provincia di Cuneo nei settori agricoltura, food & wine, impatto ambientale, turismo e promozione turistica del territorio. Attraverso gli sportelli attivati nel capoluogo e ad Alba sono state attratte 40 imprese, di cui 14 inserite nel programma di accelerazione.

A chiudere in modo positivo il 2024 è anche lo sportello Hub-Futures, sviluppato in collaborazione con la Città di Alessandria grazie ad un bando ANCI. Il progetto ha l'obiettivo di supportare giovani tra i 18 e i 35 che vogliono avviare un’impresa, lavorare in proprio o sviluppare competenze professionali attraverso consulenze gratuite e attività di orientamento: Réseau Entreprendre Piemonte, grazie al proprio know-how, ha messo a disposizione 5 incontri di formazione sul business plan alle 3 imprese accompagnate dallo sportello. Da segnalare, infine, anche l'attività di formazione realizzata a 5 startup presso la CCI France Italie - Chambre de Commerce et d'Industrie (emanazione italiana delle Camere di Commercio e d'Industria Francesi all'Estero).

Innonext

Nei prossimi due anni, Réseau Entreprendre Piemonte sarà impegnata nell'attuazione di un altro importante progetto, con ricadute a livello continentale: stiamo parlando di InnoNext, finalizzato all'attivazione di 660 tirocini di innovazione attraverso l'incontro tra i migliori talenti dei programmi di ricerca europei e le migliori startup e scaleup accelerate dall'EIC European Innovation Council.

Obiettivi strategici

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nel 2024, pienamente in linea con l'andamento virtuoso di Réseau Entreprendre Piemonte dalla sua fondazione ad oggi, l'obiettivo dichiarato del nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi nel corso dell'anno è quello di sviluppare ulteriormente il potenziale dell'Associazione: “Siamo decisamente soddisfatti - dichiara il Presidente Christian Zegna – di quanto ottenuto fin qui, ma non vogliamo certo fermarci. La nostra filosofia, infatti, è quella di promuovere lo sviluppo del territorio piemontese e creare posti di lavoro valorizzando i talenti imprenditoriali locali grazie alla rete dei mentor. A questo fine, l'obiettivo strategico per il 2025 sarà quello di incrementare la nostra attrattività, sia verso i nuovi imprenditori attivando partnership strategiche sul territorio, sia verso le startup supportandole nel loro processo di crescita. Per farlo, sarà di importanza cruciale incrementare il numero di associati, ispirandoli con eventi e opportunità di incontro che possano generare nuove connessioni e nuove idee”.