Luca Zuccala è il nuovo direttore de Il Giornale dell'Arte: "Per me un onore e un privilegio"

È Luca Zuccala il nuovo direttore responsabile de Il Giornale dell'Arte.



Già direttore responsabile della testata specializzata in Economia dell’Arte ArtsLife e collaboratore fisso per le pagine di economia dell’arte de Il Corriere della Sera, Zuccala è entrato in ruolo a partire dal 7 gennaio 2025 e firmerà già il prossimo numero di Febbraio.



Zuccala succede nell’incarico che è stato per 42 ininterrotti anni di Umberto Allemandi, fondatore del Giornale e della casa editrice, acquisita lo scorso dicembre da Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

"Sono infinitamente grato al Presidente Coppola e al Consiglio di Amministrazione per la grande fiducia che mi è stata accordata - commenta Zuccala -. Entro nell’incarico con l’emozione di succedere a un vero Maestro del giornalismo culturale e il senso di responsabilità della missione che mi viene affidata. È per me un onore e un privilegio poter lavorare fianco a fianco con tutta la redazione e i collaboratori de Il Giornale dell’Arte, sotto la guida di una proprietà illuminata e motivata a fare de Il Giornale dell’Arte un assoluto protagonista dell’informazione culturale".



Chi è Luca Zuccala



37 anni, milanese, ha una lunga esperienza di giornalismo culturale, di mercato dell’arte e di costruzione editoriale maturata in seno alla galassia di progetti editoriali targati ArtsLife, dove ha lavorato dal 2007 al 2024; ha al suo attivo un portfolio di prestigiose collaborazioni in numerose testate italiane - cartacee, digitali, radiofoniche - ed è impegnato in qualificate docenze in tema di mercato dell’arte e giornalismo culturale digitale.