Pinerolo: nelle prossime settimane riaprirà il Palacurling

Il 23 ottobre sembrava che quella porta non avrebbe più dovuto aprirsi per tutta la stagione, tra le proteste degli atleti e le lacrime di quelli più giovani. Ora il sindaco Luca Salvai annuncia il colpo di scena sul Palacurling. L’impianto aprirà nelle prossime settimane e a gestirlo sarà direttamente il Comune, tramite due affidamenti.

Il primo cittadino non ha dato dei tempi, ma la concomitanza con le Universiadi, che si svolgeranno dal 13 al 23 gennaio, è un’occasione che Pinerolo vuole sfruttare.

Tramonta quindi l’ipotesi della chiusura per tutta la stagione, in attesa che gli uffici preparassero un nuovo bando. La maggioranza, dopo la conclusione dell’accordo con Ice Pole Pinerolo (ex Sporting Club), cessato a novembre, aveva profilato un’annata di stop che avrebbe anche permesso, nei suoi piani, di svelenire il clima.

Ma il desiderio delle società del territorio di avere uno spazio dove poter fare attività, senza dover correre a Torino, ha spinto il Comune a cambiare idea. La formula di gestione prevede un appalto per la realizzazione e la cura del ghiaccio e dei compressori nuovi e un altro per la sicurezza. Il sindaco Salvai non ha svelato le carte, ma a riportare le stone nell’impianto di viale Grande Torino dovrebbe essere la Virtus Piemonte Ghiaccio, con il sostegno delle altre società del territorio.