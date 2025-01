Metro, i sindaci di Collegno e Rivoli insieme: "Le Città sono in balìa dei cantieri, completiamo la linea 1"

“Abbiamo bisogno di risorse e tempi certi per la chiusura dei cantieri della Metropolitana: se il Governo ci dà una mano, noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Così i Sindaci di Collegno e Rivoli, Matteo Cavallone e Alessandro Errigo, lanciano il loro grido di allarme rispetto ai tempi di attesa sui lavori che al momento non riescono a vedere una data certa di fine lavori.

Per terminare il prolungamento della linea 1 fino a Cascine Vica mancano infatti 145 milioni di euro per l’acquisto di 12 nuovi treni e garantire la stessa frequenza dei passaggi della metropolitana che ci sono attualmente, a cui si aggiungono i 26 milioni di euro di innalzamento dei costi avvenuto in questi anni. Senza dimenticare il fattore più impattante: due grandi città che di fatto sono in balìa del cantiere iniziato nel 2019 in attesa di un’opera che può cambiare decisamente in meglio Collegno e Rivoli, ma anche la stessa mobilità verso Torino.

“Le notizie che arrivano dal Consiglio Regionale e dal Governo ci preoccupano molto, perché ai ritardi del cantiere, che si sono verificati nell’ultimo anno a causa di difficoltà della ditta, ora si aggiunge l’incertezza delle risorse per completare l’opera” commenta il Sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo.

Infatti, nonostante il Comune di Torino, tramite l'Assessora Chiara Foglietta, abbia richiesto il trasferimento di circa 24 milioni di euro di avanzo dalla tratta Lingotto-Bengasi alla tratta Fermi-Cascine Vica, non ci sono stati ancora gli esiti di questa richiesta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunque mancano all'appello oltre 2 milioni di euro.

"Ringraziamo il Sindaco Stefano Lorusso e l'Assessore Chiara Foglietta per aver messo a disposizione questi fondi e per essersi presi a cuore quest'opera, che comunque si attesta nella sua totalità sui nostri territori", dichiarano Errigo e Cavallone.

“Non possiamo rimanere con le nostre Città completamente sventrate sul principale asse di spostamento dei cittadini della Zona Ovest di Torino a tempo indeterminato. Per questo, se il Governo e la Regione ci garantiscono le risorse per completare l’opera in tempi certi, siamo pronti a fare la nostra parte, caricandoci le spese e gli interventi di una parte delle opere superficiali di risistemazione di Via De Amicis e di Corso Francia”, propone il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone.

Per sancire questa proposta al Governo Meloni e alla Regione, d’accordo con i Presidenti dei consigli Comunali Enrico Manfredi e Paolo De Francia, i Comuni di Collegno e Rivoli convocheranno un Consiglio Comunale aperto e congiunto che si terrà il prossimo 16 gennaio alle 20 presso il Centro Congressi del Comune di Rivoli, in via Dora Riparia 2. Durante questo incontro, le due Città ribadiranno insieme la proposta fatta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana e sanciranno un patto per l’impegno condiviso di una riqualificazione importante di Corso Francia. L’obiettivo è migliorare l’arredo urbano, la viabilità sia veicolare sia ciclabile, la capacità di fruizione degli esercizi commerciali ai lati del Corso e l’estetica complessiva, attraverso un Protocollo di Intesa.