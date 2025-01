CSVnet Piemonte ETS firma un protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate

Nel 2025 sarà operativo quanto siglato nelle ultime settimane di dicembre tra il Presidente di CSVnet Piemonte ETS Gerardo Gatto e il Direttore Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate Guido Isolabella. Nella sede di CSVnet Piemonte in via Giolitti 21 a Torino hanno infatti firmato un protocollo d’intesa per sancire la collaborazione e l’interesse comune dei due enti a promuovere iniziative che consentano un’ampia diffusione dell’informazione fiscale su adempimenti e opportunità concesse dalla normativa fiscale al mondo associativo.

“Aver siglato questo protocollo – commenta il Presidente CSVnet Piemonte ETS Gatto – rappresenta un ulteriore passo importante per noi, andando nella direzione di una collaborazione sempre più strutturata con le istituzioni. Realizziamo il nostro mandato di sostegno al volontariato piemontese, come cerniera tra l’Agenzia e gli ETS, raccogliendo le richieste di informazioni e divulgando chiarimenti ai volontari su provvedimenti, prassi e atti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte”.

A seguito dell’introduzione della Riforma del Terzo settore, sono cresciuti gli adempimenti fiscali per il mondo del volontariato che spesso vengono vissuti con difficoltà dai volontari; la firma di questo protocollo è importante per dare un ulteriore supporto agli ETS. L’azione di CSVnet Piemonte ETS stabilisce un canale diretto con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte, che tra i propri obiettivi ha anche quello di collaborare al fine migliorare e facilitare la relazione con i cittadini e assicurare l’informazione necessaria per affrontare serenamente gli adempimenti fiscali.

“Con il protocollo d’intesa, l'Agenzia delle Entrate del Piemonte si impegna a fornire supporto alle associazioni e ai loro rappresentanti per migliorare le conoscenze fiscali delle associazioni e promuovere l’uso dei servizi online, con l'obiettivo di semplificare al massimo gli adempimenti richiesti” afferma il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Guido Isolabella.

In particolare, il protocollo prevede la realizzazione di incontri di informazione fiscale promossi dall’Agenzia stessa e indirizzati in primo luogo ai referenti dei CSV associati a CSVnet Piemonte ETS per fornire agli Enti del Terzo Settore informazioni corrette, complete ed esaustive.

Inoltre, CSVnet Piemonte ETS si farà promotore delle attività informative organizzate e della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte per diffondere la partecipazione e la crescita conoscitiva nel mondo associativo, oltra a proporre dei temi da affrontare negli appuntamenti informativi.

Infine, per rendere più spedita ed efficiente l’organizzazione delle attività di assistenza presso gli Uffici piemontesi dell’Agenzia delle Entrate, CSVNET Piemonte ETS si impegna a promuovere presso i propri associati l’utilizzo dei canali telematici.