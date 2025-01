Torino-Cuneo-Ventimiglia, il 18 gennaio corsa di prova tecnica lungo la Ferrovia delle Meraviglie

Sabato 18 gennaio è in programma una corsa prova tecnica che da Torino raggiungerà Cuneo, Ventimiglia e Imperia attraversando il territorio francese. Il convoglio composto da vetture per treni Espressi diurni partirà da Torino Porta Nuova alle ore 8 e arriverà Imperia alle 13, con simulazione di fermate nelle stazioni di Torino Lingotto, Fossano, Cuneo, Limone, Tende, Breil sur Roya Ventimiglia e Sanremo.

L’iniziativa organizzata da FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS dedicata al turismo, rientra tra i test di natura tecnica propedeutici allo sviluppo di iniziative di turismo sostenibile in collaborazione con le Regioni e gli Enti interessati alla valorizzazione di questa linea nota per le sue caratteristiche tecniche e paesaggistiche.

Saranno quindi sviluppate e proposte agli Enti, che da tempo chiedono il rilancio di questa affascinante tratta ferroviaria, iniziative con convogli dedicati alla migliore esperienza turistica.

La linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, che si snoda per 96 km tra le Alpi Marittime e lo spettacolare Parco Nazionale del Mercantour fino a raggiungere la riviera del ponente ligure, è ormai conosciuta come la “Ferrovia delle Meraviglie” per la bellezza dei luoghi attraversati e le particolarità tecniche con cui è stata realizzata con opere d’arte come i suggestivi ponti che collegano le strette valli Roya e le gallerie tra cui quella elicoidale di Vernante di circa 1500 metri.