Lavori urgenti, a San Salvario chiude temporaneamente la piscina Aversa

La piscina Aversa, all’interno dell’impianto Parri di via Tiziano, resterà chiusa dal 15 al 26 gennaio compresi, per lavori alla pavimentazione della sala macchine. La ripresa delle attività è prevista per lunedì 27 gennaio. Ad annunciarlo è la Circoscrizione 8, attraverso i suoi canali ufficiali.

Intervento urgente

“Si tratta di un intervento urgente, non più rinviabile” così il presidente del centro civico, Massimiliano Miano. Un compito che doveva essere realizzato lo scorso anno, ma che per mancanza di fondi è stato posticipato al 2025, in attesa dei fondi del nuovo bilancio. I lavori prevedono la messa in sicurezza e la riqualificazione del vano macchine che di fatto tiene in piedi la vasca della piscina.

Motivi di sicurezza

“Siamo costretti a chiudere l’impianto perché causa lavori l’area sarà interdetta al pubblico per motivi di sicurezza” precisa ancora Miano.

Tuttavia le famiglie del quartiere San Salvario possono stare tranquille. Salvo problemi, il cantiere sarà molto veloce e poco impattante: tolti i sabati e le domeniche, la piscina resterà chiusa appena una settimana.