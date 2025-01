Bitcoin: Bitwise prevede un obiettivo di prezzo di 200.000 dollari

Quest'anno gli investitori nel mercato delle criptovalute hanno avuto motivo di gioire ogni giorno. Il prezzo di Bitcoin è salito ogni giorno dall'inizio dell'anno, e ieri ha superato di nuovo la psicologica soglia dei $100.000.

Solo due anni fa, questo valore veniva spesso considerato come il target finale di questo bull run. Oggi si sa e si prevedono obiettivi molto più alti. Da esperti autodichiarati a professionisti e aziende del settore finanziario, tutti hanno la propria visione su come si evolverà il prezzo di Bitcoin. La maggior parte di queste previsioni è estremamente ottimista. Anche Bitwise è tra queste.

$200.000 entro la fine dell'anno

Bitwise, il più grande gestore di fondi indicizzati cripto degli Stati Uniti, è noto nella comunità delle criptovalute. Aziende di questa portata hanno, ovviamente, una reputazione da difendere e non possono fare previsioni ottimistiche solo per attirare attenzione, come spesso fanno i cosiddetti "finfluencer". Gli analisti di Bitwise devono giustificare le loro previsioni.

Secondo Bitwise, il prezzo di Bitcoin potrebbe salire a $200.000 entro la fine di quest'anno. Con questa previsione, l'azienda si mantiene comunque su un piano relativamente conservativo. Alcuni esperti ritengono che $500.000 siano possibili, mentre altri si aspettano addirittura un prezzo di Bitcoin di un milione di dollari già quest'anno.

Sebbene non sia certo che ciò accada quest'anno, una previsione di un prezzo di Bitcoin in milioni sembra sempre più probabile a lungo termine. Questo diventa ancora più probabile se si considera che il prezzo ha già raggiunto quasi i $70.000 nel 2021, quando il rally era per lo più alimentato da investitori privati. Questo, però, sta lentamente cambiando.

I cambiamenti nel mercato grazie agli investitori istituzionali

Da inizio dello scorso anno, il mercato delle criptovalute sta cambiando. A gennaio 2024 sono stati approvati negli Stati Uniti gli ETF su Bitcoin, che facilitano l'ingresso degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute. Solo ieri, sono stati investiti quasi un miliardo di dollari negli ETF.

Dall'approvazione, i fondi negoziati in borsa hanno battuto tutti i record in termini di volume di scambi e afflussi di capitale, e si prevede che questa forte performance continui ancora a lungo. Sempre più aziende stanno acquistando Bitcoin, e sotto la presidenza di Trump, potrebbe addirittura esserci una riserva strategica di Bitcoin per gli Stati Uniti.

Se gli Stati Uniti decidessero davvero di acquistare Bitcoin per le riserve statali, ciò potrebbe rapidamente spingere altre nazioni a investire nell'oro digitale. Le probabilità di un prezzo di Bitcoin in milioni aumentano, e molte altcoin potrebbero beneficiarne. Attualmente, è principalmente Wall Street Pepe ($WEPE) a catturare l'attenzione degli investitori.

Wall Street Pepe esplode a $45 milioni

Quando Bitcoin cresce, molte altcoin ne traggono vantaggio, e l'anno scorso si è visto che le meme coin sono state particolarmente richieste. Sempre più token raggiungono valutazioni miliardarie, arricchendo spesso gli investitori più piccoli da un giorno all'altro. Ovviamente, il rischio è molto più alto, poiché molte meme coin finiscono rapidamente nell'anonimato. Tuttavia, Wall Street Pepe ($WEPE) al momento sembra che potrebbe essere la prossima meme coin da miliardi di dollari.

Sebbene i token $WEPE siano ancora disponibili in prevendita, gli investitori hanno già investito oltre $45 milioni. Il grande vantaggio è che il prezzo di prevendita verrà aumentato più volte prima del listing sugli exchange, il che consente ai primi acquirenti di ottenere già un guadagno teorico.

Inoltre, Wall Street Pepe offre una funzione di staking che paga un rendimento superiore alla media nei primi 2 anni. Attualmente, l'APY (rendita annuale) è del 30%. Il fatto che $WEPE abbia raggiunto i $43 milioni in velocità record, cosa che solo poche meme coin riescono a fare durante la loro esistenza, porta gli analisti a ipotizzare che il prezzo potrebbe esplodere dopo il listing sugli exchange. Questo è particolarmente vero, considerando che la maggior parte dei token venduti finora sono già legati al pool di staking, il che riduce l'offerta.

Vai alla prevendita di Wall Street Pepe