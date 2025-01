Sport |

Basket, trofeo della Coppa Italia alla partita Reale Mutua Torino - HDL Nardò Basket

L'assessore Carretta: "Accogliamo il Roadshow Trophy con grande entusiasmo"

Il trofeo della Coppa Italia prosegue il “Roadshow Trophy” passando per Torino, dove sarà ospite della Reale Mutua Torino in occasione del match casalingo di Serie A2 in programma domenica 12 gennaio alle ore 17.00 contro l’HDL Nardò. "È con grande entusiasmo che Torino accoglie l'arrivo della Coppa Italia, in attesa della prossima Frecciarossa Final Eight 2025, in programma dal 14 al 18 febbraio 2025, uno degli eventi più attesi della stagione cestistica italiana, – ha dichiarato Domenico Carretta, Assessore allo sport e ai grandi eventi Città di Torino – Si tratta di una bella opportunità per coinvolgere tutti i torinesi nell’atmosfera di uno sport che ha una tradizione radicata nella nostra città. Siamo particolarmente felici che la tappa di Torino coincida con la partita casalinga della nostra squadra, creando un momento di festa e partecipazione, segno del forte legame tra il territorio e la pallacanestro, e un'occasione che ci farà assaporare il clima e le emozioni della Coppa Italia”.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.