Universiadi 2025, i primi arrivi degli atleti alla Stazione di Torino Porta Susa

Manca poco più di una settimana all’arrivo del fiume colorato delle circa 70 bandiere che sfileranno a Torino e nelle Valli Olimpiche in occasione della 32ª edizione dei FISU World University Games di Torino 2025 – noti al mondo come Universiadi – in programma dal 13 al 23 gennaio. Ben 13 le discipline di gara ospitate in 6 differenti località (Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere): una vera e propria festa per gli amanti degli sport bianchi che vedrà protagoniste 55 nazioni, con oltre 2500 atleti e delegazioni (di cui 89 italiani) pronti a sprigionare la loro passione sportiva - unita all’impegno nello studio e nella carriera universitaria – per conquistare uno dei 90 titoli in palio.

Mentre Torino si prepara ad accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo, la stazione ferroviaria di Torino Porta Susa diventa HUB Ufficiale dei Torino 2025 FISU World University Games. Per i prossimi Giochi Mondiali Universitari Invernali, nella stazione è stato allestito un photo corner per accogliere gli atleti in arrivo a partire dal 10 gennaio in poi e per dare al pubblico dei viaggiatori in transito l'occasione di conoscerli e di scattare un selfie insieme a loro. In questo spazio sarà inoltre possibile vedere da vicino la Fiaccola dei Giochi, presente in stazione in games time. “Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Tra poco più di un mese, la Fiaccola del Sapere dei Torino 2025 FISU World University Games illuminerà il nostro territorio, portandosi dietro migliaia di giovani atleti provenienti da tutto il mondo – ha detto Alessandro Ciro Sciretti – e noi siamo letteralmente elettrizzati, non vediamo l’ora di vedere i nostri primi giovani arrivare, carichi di adrenalina e aspettative, accolti nel coloratissimo HUB di Torino Porta Susa per incontrare i loro supporter e per porter trasmettere a tutti la gioia e l’energia dei Giochi. Ringraziamo RFI per il prezioso spazio concesso”