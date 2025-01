Al FolkClub, il concerto di Giua e Riccardo Tesi

Al FolkClub, appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 21.30 con il concerto di Giua e Riccardo Tesi.



Amici da oltre vent’anni in cui spesso hanno collaborato, sia partecipando ai reciproci dischi sia scrivendo canzoni a quattro mani, ora - finalmente - Riccardo e Giua presentano il loro concerto in duo, in cui fondono i percorsi artistici, differenti ma anche molto affini: quello della musica popolare e strumentale di Riccardo Tesi, uno degli artisti di punta del folk italiano ed europeo, tra i musicisti più autorevoli della scena world internazionale, e quello della canzone d’autore e popolare di Maria Pierantoni Giua, interprete e autrice di grandissimo talento, dalla voce ‘graffiata’ intensa e suadente nonché chitarrista dotata e raffinata. I retablos sono una delle maggiori espressioni dell’arte peruviana: piccole scatoline di legno che anticamente contenevano figure di santi e che oggi riproducono anche scene della quotidianità. Scatole “magiche”, finestre che si aprono e raccontano, che catapultano in mondi lontani... proprio come la musica. Ospite d’eccezione il talentuoso Vincent Boniface, fuoriclasse polistrumentista valdostano dalla straordinaria versatilità, profondamente legato alla tradizione musicale popolare, ma allo stesso tempo all’avanguardia sotto ogni punto di vista, membro della rinomata famiglia Boniface e di vari ensemble tra i quali i Trouveur Valdotèn, Pitularita, L'Orage, Abnoba.

Per info: www.folkclub.it