"Cantando sotto la pioggia", il musical hollywoodiano al Teatro Alfieri con protagoniste Flora Canto e Martina Stella

La magia della Hollywood degli anni ’20, l’ironia spumeggiante della commedia romantica più celebre del cinema e le irresistibili note di brani immortali come Singin’ in the Rain tornano a conquistare il pubblico italiano con “Cantando sotto la pioggia – the Broadway musical”, in scena in anteprima nazionale al Teatro Alfieri dall'8 maggio.

Dietro questa ambiziosa operazione c'è la regia di Luciano Cannito, che cura anche l'adattamento, le coreografie e la traduzione lirica (insieme a Laura Galigani). Cannito promette di restituire al pubblico tutta l’eleganza vintage del musical originale, arricchita però da un tono ancora più brillante e contemporaneo: "Abbiamo lavorato su un equilibrio sottile tra rispetto filologico e libertà creativa – afferma il regista – per offrire uno spettacolo che sia insieme omaggio e rivelazione, classico e sorprendente".

Tra risate, romanticismo e… pioggia vera

Tratto dall’omonimo film del 1952 diretto da Gene Kelly e Stanley Donen, Cantando sotto la pioggia racconta l’inizio dell’epoca del cinema sonoro nella Hollywood dei ruggenti anni Venti. Il protagonista, Don Lockwood (interpretato da Lorenzo Grilli), è una star del muto costretta a reinventarsi di fronte alla rivoluzione del sonoro. Accanto a lui, l’amico fraterno e vulcanico Cosmo Brown (il versatile Vittorio Schiavone) e la giovane attrice Kathy Selden (una vivace e affascinante Flora Canto), con cui Don intreccerà un rapporto sentimentale che metterà in crisi le ambizioni della sua vanitosa co-star, Lina Lamont, interpretata da Martina Stella, qui in un inedito ruolo comico che promette di stupire.

Il plot, intramontabile per ritmo e ironia, gioca sulla finzione del cinema e sull’ambiguità tra apparenza e realtà, ma è anche una tenera riflessione sulla trasformazione artistica, sull’amicizia e sull’amore che sboccia sotto la pioggia. E proprio la pioggia, elemento iconico dello spettacolo, sarà protagonista anche in scena, grazie a un sistema scenico che farà letteralmente piovere sul palco, regalando uno dei momenti più emozionanti e spettacolari della serata.

Una produzione curata nei minimi dettagli

Ad affiancare Cannito in questa imponente macchina scenica ci sono alcuni dei più importanti professionisti del settore. Le scene portano la firma del maestro Italo Grassi, che ricrea con eleganza la Hollywood dei tempi d’oro; i costumi sono disegnati da Silvia Califano, figlia del cantautore Franco Califano, capace di fondere glamour e funzionalità teatrale; la direzione musicale è affidata a Ivan Lazzara, mentre le luci sono disegnate da Valerio Tiberi, tra i più apprezzati lighting designer italiani.

Il cast corale comprende oltre venti interpreti selezionati tramite audizioni nazionali, garanzia di livello elevato sia nella recitazione che nel canto e nella danza, per dare vita a uno spettacolo che non si limita a replicare un modello internazionale, ma punta a imporsi come una vera eccellenza italiana del musical.

Un musical che parla al pubblico di oggi

Cantando sotto la pioggia non è solo uno spettacolo per appassionati del musical, ma una proposta adatta a ogni età, capace di incantare per la bellezza delle scene, la leggerezza della comicità, il fascino vintage e l’energia travolgente delle coreografie. I temi della trasformazione, dell’adattamento e della sincerità nei rapporti restano attuali, così come la riflessione sullo spettacolo come costruzione di sogni e illusioni, che ci accompagna anche oggi, nell’epoca dei social e dell’intelligenza artificiale.

Questa nuova edizione italiana raccoglie l’eredità di un film amato da generazioni e la rilancia con spirito teatrale e immaginazione contemporanea, confermandosi uno degli eventi imperdibili di questa primavera.

Info spettacolo

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

Dall'8 maggio

Teatro Alfieri, piazza Solferino 4

Biglietti disponibili su www.mtishows.eu, www.ticketone.it e www.teatroalfieri.it