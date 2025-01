Le circoscrizioni rispondono ai cittadini? Fissolo (Moderati) chiede più risorse e un tempo limite

Le circoscrizioni rispondono ai cittadini? È partito da questo quesito il capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale Simone Fissolo, che ha presentato un'interpellanza all'assessore al decentramento Francesco Tresso per capire come migliorare il servizio degli enti di prossimità, che spesso non rispondono o rispondono dopo moltissimo tempo alle richieste dei residenti.



Per migliorare le risposte delle circoscrizioni, Fissolo propone di armonizzare gli indirizzi mail delle Circoscrizioni, ad oggi diversi tra loro nella forma, fatto che potrebbe causare confusione nei cittadini. Le circoscrizioni 3 e 8, infatti, non utilizzano l'indirizzo segnalazioni1@comune.torino.it (dove cambia il numero della circoscrizione), ma le diciture "informa3" e "segnalazionicirc8". Propone poi di aumentare le risorse umane a disposizione degli uffici delle Circoscrizioni per rispondere e di dare agli uffici un tempo massimo per rispondere ai vari ticket.



"L'esigenza del mio atto - ha dichiarato - nasce dalle difficoltà dei cittadini che non ricevono riscontro alle loro segnalazioni. In linea con il principio di decentramento, il ruolo delle Circoscrizioni è proprio quello di avvicinare l'istituzione ai cittadini al fine di raccordare le esigenze, oltre che ad avvicinare i servizi di base alla popolazione facilitandone la fruibilità. Come si può svolgere questo ruolo se passano più di due anni dal momento della segnalazione? Servirebbe un atto di responsabilità da parte della Città per garantire che le risposte siano fornite in tempi ragionevoli".



Il consigliere ha infatti riportato l'esempio delle segnalazioni fatte alla circoscrizione 8 a partire da febbraio 2023 per il ripristino dei dossi della Strada Comunale di Pecetto, senza aver mai ricevuto risposta. Secondo i dati riportati dall'assessore Tresso, la Circoscrizione 8 è proprio quella col più alto numero di segnalazioni ricevute, pari nel 2024 a 2292. A seguire la 5 con 2150 e la 1 con 1818. Fanalino di coda invece la circoscrizione 4 con sole 850. Spesso la mancata risposta corrisponde a richieste non di competenza degli enti decentrati ma di altri settori comunali o di privati: si tratterebbe di circa il 40% di tutte le mail che arrivano alle circoscrizioni.